Artículo 19 desmintió una presunta resolución sobre la excarcelación de Mario Marín, manifestando que la representación legal de la periodista Lydia Cacho no ha recibido ninguna notificación sobre una modificación a las medidas cautelares vigentes.

La aclaración de Artículo 19 busca detener de inmediato las versiones que apuntan a un supuesto arresto domiciliario de Mario Marín, que beneficiaría al exgobernador procesado por delitos contra los derechos humanos.

Artículo 19 llama a la SSPC a ratificar permanencia en prisión de Mario Marín

A través de un pronunciamiento en redes sociales, Artículo 19 reiteró que Mario Marín permanece internado en el Penal del Altiplano, cumpliendo así con la medida cautelar impuesta al exfuncionario.

Esto toda vez que la periodista Lydia Cacho, quien mantiene un proceso penal en contra de Marín por violaciones a los derechos humanos, no recibió notificación alguna sobre una presunta excarcelación.

Artículo 19 llama a la SSPC a ratificar permanencia en prisión de Mario Marín (Especial )

Artículo 19 advirtió que ejecutar cualquier traslado o cambio de estatus cautelar sin el aviso previo correspondiente, representaría una violación gravísima a las normas del debido proceso judicial.

Por tal motivo, lanzó un atento llamado al Órgano de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a emitir, de forma inmediata, un pronunciamiento sobre el estado actual de privación de la libertad de Mario Marín.

La organización señaló que si esta situación ocurrió, tal irregularidad no quedaría impune, pues acarrearía consecuencias legales, penales y administrativas contra los responsables de una omisión tan grave.