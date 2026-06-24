Neymar debutará este miércoles 14 de junio con Brasil en el Mundial 2026 ante Escocia, un partido que, según el nivel que muestre podría definir su futuro en el torneo.

Escocia vs Brasil será el primer partido de Neymar en el Mundial 2026, tras perderse los duelos ante Marruecos y Haití, con la incertidumbre de conocer el nivel de juego del astro del Santos.

Neymar se recuperó de su lesión para debutar con Brasil

Neymar ya entrenó con normalidad previo al partido de Brasil ante Escocia, luego de superar una lesión en la pantorrilla que lo alejó de los primeros juegos de la selección sudamericana en el Mundial 2026.

Con la intención de disputar su cuarto Mundial, Neymar se sometió a pruebas en el gemelo para determinar el progreso de la lesión que sufrió mientras jugaba con su club el 17 de mayo.

Carlo Ancelotti anticipó que s Neymar entrenaba con normalidad este lunes 22 de junio, estaría listo para el partido ante Escocia, situación que se cumplió a favor del delantero.

Neymar es el máximo goleador de la selección brasileña con 79 tantos en 129 partidos.

¿Cómo va Brasil en el Mundial 2026?

Más allá de que la calidad de Neymar nunca está de más, Brasil ha sabido encarar el Mundial 2026 sin él, y con 4 puntos es líder de su grupo, aunque necesita derrotar a Escocia para amarrar el liderato.

Brasil está empatado con Marruecos en 4 puntos, pero si empata y la selección africana vence a la de Haití, se rezagará al segundo lugar para la siguiente ronda del Mundial 2026.