Brasil vs Haití se enfrentan en su primer partido del Grupo C en el Mundial 2026. Transmite ViX el viernes 19 de junio a las 18:30 horas.

Partido: Brasil vs Haití

Fase: Fase de grupos

Fecha: Viernes 19 de junio del 2026

Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Lincoln Financial Field

Transmisión: ViX

Brasil vs Haití: Día del partido del Grupo C del Mundial 2026

El viernes 19 de junio de 2026 será el partido Brasil vs Haití del Mundial 2026, segundo duelo de ambas selecciones del Grupo C.

Brasil vs Haití: Hora para ver el partido del Grupo C del Mundial 2026

Brasil vs Haití iniciará a las 18:30 horas, tiempo del centro de México en el Lincoln Financial Field, de Filadelfia, Estados Unidos.

Brasil vs Haití: Canal para ver el partido del Grupo C del Mundial 2026

Brasil vs Haití podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Brasil vs Haití

Fase: Fase de grupos

Fecha: Viernes 19 de junio del 2026

Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Lincoln Financial Field

Transmisión: ViX

Brasil vs Haití: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Grupo C del Mundial 2026? (Bruna Prado / AP)

¿En qué grupo se encuentran Brasil y Haití en el Mundial 2026?

Brasil y Haití se encuentran en el Mundial 2026, y ambos tienen el objetivo de intentar avanzar de ronda en la justa mundialista.

Brasil y Haití comparten el Grupo C junto a Escocia y Marruecos, por lo que las cuatro selecciones intentarán ganar sus respectivos encuentros para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.