Te contamos quién es Danry Vásquez, beisbolista profesional venezolano.

Por su excelente contacto y control del bate, Danry Vásquez ha tenido un acenso rápido en el beisbol, aunque su carrera también está marcada por las controversias y polémicas.

¿Quién es Danry Vásquez?

Danry Josué Vásquez Blanco es un beisbolista venezolano que se desempeña en la posición de jardinero.

Danry Vásquez, beisbolista venezolano (Especial)

¿Cuántos años tiene Danry Vásquez?

Danry Vásquez tiene 32 años de edad. Nació el 8 de enero de 1994 en Charavalle, Miranda, Venezuela.

Danry Vásquez, beisbolista venezolano (Especial)

¿Quién es la esposa de Danry Vásquez?

En la actualidad, Danry Vásquez está casado con una mujer llamada Rosa.

Anteriormente, sostuvo una relación con Fabiana Pérez aunque estuvo involucrado en un caso de violencia en 2016.

Lo que derivó en su suspensión definitiva de la Major League Baseball (MLB) y que los Astros de Houston le rescindieran su contrato de forma inmediata en 2016.

¿Qué signo zodiacal es Danry Vásquez?

Danry Vásquez pertenece al signo zodiacal Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Danry Vásquez?

Se sabe que Danry Vásquez es padre de dos hijos.

Danry Vásquez, beisbolista venezolano (Especial)

¿Qué estudió Danry Vásquez?

Danry Vásquez no cuenta con estudios universitarios, ya que des muy joven se dedicó al beisbol.

¿En qué ha trabajado Danry Vásquez?

El beisbolista Danry Vásquez inició como prospecto de los Tigres de Detroit en 2010; su debut en Liga Menores ocurriría en 2011.

Para 2013 sería traspasado a los Astros de Houston, logrando escalar hasta clase A Avanzada y Doble A.

Hacia 2017, debutaría con Leones del Caracas jugando tres temporadas hasta 2017 cuando fue traspasado a los Tiburones de La Guaira.

Con los Tiburones será Campeón de la LVBP y de la Serie del Caribe en la temporada 2023-2024.

Además de jugar en la liga venezolana, Danry Vásquez incursionó en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) debutando en Piratas de Campeche y anunciado en Los Leones de Yucatán en 2018.

En la LMB, ha representado a diversos equipos como:

Rieleros de Aguascalientes (2021-2022)

Tecolotes de los Dos Laredos (2023-2025)

El Águila de Veracruz (2026)

Toros de Tijuana (mayo 2026)