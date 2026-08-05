Cristo Navarrete es un futbolista mexicano que juega como portero en las categorías inferiores de Chivas y forma parte del proceso de la Selección Mexicana Sub-20.

En 2026 ganó notoriedad tras ingresar de emergencia en un partido del Premundial Sub-20 de Concacaf frente a Costa Rica, donde realizó una atajada decisiva que ayudó a México a asegurar la victoria y avanzar a los cuartos de final del torneo.

¿Quién es Cristo Navarrete?

Cristo Armando Navarrete González es hijo del exfutbolista y exportero Armando Navarrete, aunque decidió seguir su propio camino en las fuerzas básicas de Chivas, pese a que su padre tuvo pasado con el Club América.

Se incorporó al Guadalajara durante el Apertura 2021 y desde entonces ha recorrido prácticamente todas las categorías juveniles del club. Su desempeño le permitió convertirse en campeón con la Sub-16 y recibir convocatorias constantes con las selecciones menores de México, consolidándose como uno de los proyectos más importantes de la cantera rojiblanca.

¿Cuántos años tiene Cristo Navarrete?

Cristo Navarrete tiene 19 años. Nació el 14 de enero de 2007 en Zapopan, Jalisco, México.

¿Quién es la pareja de Cristo Navarrete?

Cristo Navarrete mantiene su vida privada fuera del ámbito público y no existe información oficial sobre si tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es Cristo Navarrete?

Cristo Navarrete es del signo Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Cristo Navarrete?

No existe información pública que indique que Cristo Navarrete tenga hijos.

¿Qué estudió Cristo Navarrete?

No hay información pública sobre estudios universitarios de Cristo Navarrete.

Su formación se ha desarrollado principalmente en el ámbito deportivo, al integrarse desde muy joven a las fuerzas básicas de Chivas, donde ha llevado todo su proceso como futbolista profesional.

¿En qué ha trabajado Cristo Navarrete?

Cristo Navarrete ha desarrollado su carrera como futbolista profesional, desempeñándose como portero en las categorías inferiores de Chivas y en las selecciones juveniles de México.

Entre los principales equipos y logros de su trayectoria destacan: