La Selección de Brasil ya prepara todo para su tercer partido de la fase de grupos del Mundial 2026 en el que la gran incógnita es Neymar, quien no ha podido disputar ningún encuentro con la Canarinha.

La Selección de Brasil se mide ante Escocia, en un duelo clave que marcará el destino de los pentacampeones que necesitan una victoria para avanzar como primeros lugares del Grupo C y en el que se espera que Neymar tenga actividad.

Neymar está convocado para el Brasil vs Escocia del Grupo C

La Selección de Brasil realizó su último entrenamiento previo al partido contra Escocia y destacó la participación de Neymar, quien ya se encuentra recuperado y podrá disputar minutos en el último duelo de la fase de grupos de la Canarinha.

Neymar tuvo una lesión en la pantorrilla, sin embargo, ha logrado entrenar con normalidad con el resto del grupo de la Selección de Brasil durante los últimos tres días y llamó la atención su excelente estado físico.

De acuerdo con Carlo Ancelotti, la expectativa es que el número 10 de Brasil esté disponible para enfrentar a Escocia y pueda debutar en el Mundial 2026.

Neymar podría jugar contra Escocia. (Yuki Iwanmura / AP Photo/Yuki Iwanmura)

¿Cuándo se enfrentan Brasil y Escocia en el Mundial 2026?

Escocia vs Brasil se enfrentan en su tercer partido del Grupo C en el Mundial 2026. Transmite ViX el miércoles 24 de junio a las 16 horas.