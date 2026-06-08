Claudia Sheinbaum y Mikel Arriola se reencontraron en la conferencia del pueblo para la presentación del programa para el Desarrollo Integral del Futbolista Mexicano.

De acuerdo con la presidenta, no había vuelto a ver a Mikel Arriola desde 2018, cuando ambos competían por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

“Desde aquellos debates”: Sheinbaum recuerda la última vez que vio a Mikel Arriola

Claudia Sheinbaum compartió entre risas cuándo fue la última vez que convivió con Mikel Arriola.

La presidenta dijo con una sonrisa que la última vez que vio y compartió espacio con el ahora de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) fue cuando ella fue candidata al gobierno de la CDMX por Morena, mientras que Mikel Arriola lo era por el PRI en la elección 2018.

“¿Saben desde cuándo no veo a Mikel? Desde que fuimos candidatos al gobierno de la Ciudad de México, desde aquellos debates” Claudia Sheinbaum

Por otra parte, celebró que todos los equipo de la Liga MX aceptaran la propuesta de su gobierno para crear escuelas de fútbol como semilleros de futuras estrellas de este deporte para los equipos profesionales.

Asimismo, agradeció que hubiera receptividad por la propuesta para la creación de una cantera para las fuerzas básicas de la Liga MX y los futuros integrantes de la Selección Mexicana.