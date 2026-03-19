La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que se invitó al rey de España a asistir al Mundial 2026, pero advirtió que no fue el único al que le llegó la invitación.

Claudia Sheinbaum explicó que así como a Felipe VI en España, también le llegó a otros presidentes y reyes del mundo.

México sí invitó a Felipe VI al Mundial 2026, pero no fue algo exclusivo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada en la mañanera del pueblo del 19 de marzo de 2026 sobre la carta que se filtró que envió al rey Felipe VI, misma que confirmó.

Expresando que no fue algo personal de ella hacia el rey Felipe VI, explicó que fue Gabriela Cuevas quien mandó la carta, pero subrayando que no fue el único que la recibió.

Claudia Sheinbaum explicó que Gabriela Cuevas mandó la invitación al Mundial 2026 “a todos los países del mundo con los que México tiene relación” por lo que el gesto con Felipe VI no fue aislado.

“Gabriela Cuevas envió a todos los países del mundo, a todos, invitación para que vinieran al Mundial”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Aunque se argumentaba que posiblemente la carta por Claudia Sheinbaum había sido enviada luego de que Felipe VI confirmó “mucho abuso” en la conquista de América, lo compartido por la presidenta lo descarta, así como la fecha pues esta correspondía al mes de febrero.

Hasta el momento se desconoce si la presidenta de México ya recibió la confirmación de alguno de los presidentes del mundo para asistir al Mundial 2026.