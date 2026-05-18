La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no asistirá a ningún partido del Mundial 2026 tras descarta participar de la inauguración.

Aunque Claudia Sheinbaum no ahondó en detalles, sí celebró que el rey de España, Felipe VI, y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, asistan a los partidos en México.

Claudia Sheinbaum no irá a ningún partido del Mundial 2026

Pese a que la presidenta de México tiene acceso a los partidos del Mundial 2026, prefirió regalar su boleto para el partido inaugural, pero también aclaró que no asistirá a ningún partido de los 13 que sucederán en el país.

En la conferencia del pueblo del 18 de mayo de 2026, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la asistencia del rey de España al Mundial 2026 y aclaró que ella no irá a ningún partido.

“No voy a ir a ningún partido [del Mundial], ni al inaugural ni a ningún otro partido”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Aunque el rey de España, Felipe VI, irá a un partido en Guadalajara, Jalisco, Sheinbaum dijo no saber -aún- quién lo recibirá. Asimismo, dijo que el presidente de Sudáfrica también asistirá a México al Mundial 2026, aunque ella le dejó claro que no estará presente.