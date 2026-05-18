A propósito de la visita del Rey Felipe VI a México durante el Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el reconocimiento internacional hacia la cultura mexicana y reafirmó la postura de su gobierno sobre la memoria histórica y la dignidad de los pueblos originarios.

“Es un momento distinto y tiene que seguir, porque para nosotros es un asunto de dignidad, de reconocimiento de la grandeza cultural de México; de reconocer que los valores de las y los mexicanos vienen de ahí, de reconocer a las grandes civilizaciones y a los grandes indígenas de hoy. De eso se trata el reconocimiento: de la grandeza cultural de México y de lo que fue el periodo de la llegada de los españoles. Nosotros vamos a seguir insistiendo en eso” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Así se expresó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo desde su conferencia mañanera del pueblo del lunes 18 de mayo de 2026, al informar que recibió la confirmación del Rey Felipe IV sobre su visita al país.

Sheinbaum recuerda tensión diplomática por carta de AMLO al Rey de España

Durante su intervención, Sheinbaum también explicó el contexto de la relación reciente entre México y España, así como las razones por las que el monarca español no asistió a su toma de protesta como presidenta de México.

La mandataria consideró que existió un agravio hacia el pueblo mexicano tras la difusión pública de la carta enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador al Rey de España, en la que solicitaba una disculpa por los abusos cometidos durante la Conquista.

Sheinbaum insiste en difundir abusos de la Conquista

En defensa de la riqueza cultural del país, Sheinbaum aseguró que el Gobierno de México continuará difundiendo información sobre los abusos cometidos durante la Conquista española.

Según explicó, este ejercicio histórico permite fortalecer la identidad y dignidad del pueblo mexicano, además de reivindicar el legado de las civilizaciones originarias.

Aunque no detalló las próximas acciones, mencionó que esta difusión podría continuar mediante exposiciones culturales enfocadas en pueblos indígenas y en la riqueza histórica que resguarda el Museo Nacional de Antropología.

¿Cuándo viene el Rey de España a México?

La inauguración de la 2026 FIFA World Cup se realizará el próximo 11 de junio de 2026 en la Ciudad de México, sede del partido inaugural del torneo organizado por la FIFA.

México compartirá la organización del Mundial junto con Estados Unidos y Canadá. En territorio mexicano se disputarán 13 de los 104 partidos programados para esta edición.

Uno de esos encuentros será el partido entre España y Uruguay, que se jugará el próximo 26 de junio de 2026 en Guadalajara. Para este evento, el Rey Felipe VI confirmó su asistencia tanto a la presidenta Sheinbaum como a la FIFA.

La tercera visita del monarca español a México ocurre en medio de una nueva etapa diplomática marcada por el debate histórico, el reconocimiento cultural y el fortalecimiento de la relación bilateral entre ambos países.