La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), en coordinación con el Gobierno de México, envió invitaciones a mandatarios y representantes de los países que participarán en el Mundial 2026, y algunos ya confirmaron su visita al país durante la justa deportiva.

Luego de confirmarse la visita del rey Felipe VI de España a México para apoyar a la selección española en su encuentro contra Uruguay el próximo 26 de junio de 2026 en Guadalajara, Jalisco, volvió a tomar relevancia la lista de líderes internacionales que podrían acudir al país durante la Copa del Mundo.

Entre las naciones cuyos mandatarios fueron invitados al Mundial 2026 destacan:

España

Uruguay

Sudáfrica

Corea del Sur

Chequia

Colombia

Túnez

Suecia

Uzbekistán

Japón

República Democrática del Congo

Lista de líderes que visitarán México por el Mundial 2026

De acuerdo con Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del Gobierno de México para el Mundial 2026, desde abril algunos líderes internacionales ya habían confirmado su presencia en territorio mexicano.

A menos de un mes del arranque de la Copa del Mundo, programado para el 11 de junio de 2026, la lista continúa creciendo.

Hasta ahora, el Gobierno de México confirmó la visita de:

Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, cuya selección enfrentará a México en el partido inaugural en la Ciudad de México.

Hisako de Takamado, una princesa de Japón, quien asistiría a uno de los encuentros programados en Monterrey, Nuevo León.

El rey Felipe VI de España, quien acudirá a Guadalajara para apoyar a su selección en el partido frente a Uruguay el 26 de junio de 2026.

México también extendió invitaciones diplomáticas a todas las naciones con las que mantiene relaciones oficiales, por lo que la lista de mandatarios y representantes internacionales podría aumentar en los próximos días.

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 se jugarán en México?

México albergará un total de 13 partidos del Mundial 2026. Inicialmente estaban contemplados 10 encuentros de fase de grupos; sin embargo, la FIFA añadió partidos correspondientes a dieciseisavos y octavos de final.

Las tres sedes mundialistas en México serán:

Ciudad de México

Guadalajara, Jalisco

Monterrey, Nuevo León

Partidos del Mundial 2026 en CDMX:

México vs. Sudáfrica | Grupo A | 11 de junio de 2026

Colombia vs. Uzbekistán | Grupo K | 17 de junio de 2026

México vs. Chequia | Grupo A | 24 de junio de 2026

Primero del Grupo A vs. Mejor tercero de grupos C, E, F, H o I | Dieciseisavos de Final | 30 de junio de 2026

Ganador del partido 79 vs. Ganador del partido 80 | Octavos de Final | 5 de julio de 2026

Partidos del Mundial 2026 en Guadalajara:

Corea del Sur vs. Chequia | Grupo A | 11 de junio de 2026

México vs. Corea del Sur | Grupo A | 18 de junio de 2026

Colombia vs. República Democrática del Congo | Grupo K | 23 de junio de 2026

Uruguay vs. España | Grupo H | 26 de junio de 2026

Partidos del Mundial 2026 en Monterrey: