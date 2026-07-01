La selección de Estados Unidos, líder del Grupo B, se enfrenta este miércoles 1 de julio a Bosnia en el Levi’s Stadium, dentro de los dieciseisavos de final del Mundial 2026..
El pronóstico apunta a un empate 1-1 con victoria estadounidense en penales, mientras Bosnia llega como tercer lugar tras una fase complicada.
El encuentro será transmitido por ViX a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) y definirá quién avanza a los octavos de final del torneo.
Estados Unidos vs Bosnia: Pronóstico del partido por el pase a octavos de final del Mundial 2026
Estados Unidos 1-1 Bosnia con victoria estadounidense en penales es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los octavos de final del Mundial 2026.
Pronóstico: Estados Unidos 1-1 Bosnia (victoria local en penales).
Estados Unidos vs Bosnia: Posibles alineaciones en los octavos de final del Mundial 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido Estados Unidos vs Bosnia, en busca del pase a los octavos de final del Mundial 2026.
Estados Unidos
- Portero: Matt Freese
- Defensas: Freeman, Richards, Ream y Robinson
- Mediocampistas: Adams, Tillman, Dest, McKennie y Christian Pulisic
- Delantero: Folarin Balogun
Bosnia
- Portero: Nikola Vasilj
- Defensas: Dedic, Katic, Muharemovic y Kolasinac
- Mediocampistas: Memic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic y Ermedin Demirovic
- Delantero: Edin Dzeko
Estados Unidos vs Bosnia: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?
Estados Unidos vs Bosnia se enfrentan en el Mundial 2026 el miércoles 1 de julio. Transmite ViX a las 18 horas.
- Partido: Estados Unidos vs Bosnia
- Fase: Dieciseisavos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Miércoles 1 de julio del 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Levi ‘s Stadium