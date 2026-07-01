La selección de Estados Unidos, líder del Grupo B, se enfrenta este miércoles 1 de julio a Bosnia en el Levi’s Stadium, dentro de los dieciseisavos de final del Mundial 2026..

El pronóstico apunta a un empate 1-1 con victoria estadounidense en penales, mientras Bosnia llega como tercer lugar tras una fase complicada.

El encuentro será transmitido por ViX a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) y definirá quién avanza a los octavos de final del torneo.

Estados Unidos vs Bosnia: Pronóstico del partido por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Estados Unidos 1-1 Bosnia con victoria estadounidense en penales es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Pronóstico: Estados Unidos 1-1 Bosnia (victoria local en penales).

Estados Unidos vs Bosnia: Posibles alineaciones en los octavos de final del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Estados Unidos vs Bosnia, en busca del pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Estados Unidos

Portero: Matt Freese

Defensas: Freeman, Richards, Ream y Robinson

Mediocampistas: Adams, Tillman, Dest, McKennie y Christian Pulisic

Delantero: Folarin Balogun

Bosnia

Portero: Nikola Vasilj

Defensas: Dedic, Katic, Muharemovic y Kolasinac

Mediocampistas: Memic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic y Ermedin Demirovic

Delantero: Edin Dzeko

Estados Unidos vs Bosnia: Pronóstico y posibles alineaciones del duelo por el pase a octavos del Mundial 2026. (Lindsey Wasson / AP Photo/Lindsey Wasson)

Estados Unidos vs Bosnia: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?

Estados Unidos vs Bosnia se enfrentan en el Mundial 2026 el miércoles 1 de julio. Transmite ViX a las 18 horas.