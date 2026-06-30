La selección de Costa de Marfil, segundo lugar del Grupo E, se enfrenta este martes 30 de junio a Noruega en el Estadio de Dallas, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Con figuras como Franck Kessié y Nicolas Pépé, los marfileños buscarán sorprender a una Noruega que parte como favorita gracias a su poder ofensivo liderado por Erling Haaland y Martin Ødegaard.

El pronóstico apunta a un 2-1 a favor de Noruega, en un duelo transmitido por ViX a las 11:00 horas.

Costa de Marfil vs Noruega: Pronóstico del partido por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Costa de Marfil 1-2 Noruega es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Pronóstico: Costa de Marfil 1-2 Noruega.

Costa de Marfil vs Noruega: Posibles alineaciones en los octavos de final del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Costa de Marfil vs Noruega, en busca del pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Costa de Marfil

Portero: Yahia Fofana

Defensas: Guéla Doué, Ousmane Diomande, Odilon Kossounou y Ghislain Konan

Mediocampistas: Ibrahim Sangaré, Franck Kessié y Christ Inao Oulaï.

Delanteros: Amad Diallo, Nicolas Pépé y Yan Diomande

Noruega

Portero: Ørjan Nyland

Defensas: Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem y David Møller Wolfe

Mediocampistas: Martin Ødegaard, Sander Berge y Fredrik Aursnes

Delanteros: Antonio Nusa, Alexander Sørloth y Erling Haaland

Costa de Marfil vs Noruega: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?

Costa de Marfil vs Noruega se enfrentan en el Mundial 2026 el lunes 29 de junio. Transmite ViX a las 11 horas.