Diana La Cazadora, cuyo nombre real era Alma Corina Gutiérrez, murió a los 48 años. La reconocida luchadora mexicana y exreportera de televisión dejó una trayectoria de casi tres décadas dentro y fuera del ring.

La noticia de la muerte de Diana La Cazadora generó reacciones entre aficionados de la lucha libre y seguidores de la televisión regiomontana, donde también se ganó un lugar como conductora.

Hasta el momento, la información publicada sobre su muerte apunta a los problemas de salud que enfrentó durante sus últimos días.

¿De qué murió Diana La Cazadora?

Diana La Cazadora, cuyo nombre real era Alma Corina Gutiérrez, había sido hospitalizada debido a una infección en los pulmones.

En julio de 2026, su familia informó que la exluchadora se encontraba delicada y que sería sometida a una intervención médica para atender este problema.

Muere Alma Corina Gutiérrez, mejor conocida como Diana La Cazadora, luchadora mexicana y reportera (Especial )

Aunque se reportó su muerte, no se ha dado a conocer de manera oficial una causa médica más específica, por lo que no es posible afirmar que la infección pulmonar haya sido directamente la causa del deceso.

Alma Corina Gutiérrez mejor conocida como Diana La Cazadora, nació en Ciudad Madero, Tamaulipas, y comenzó su carrera profesional en la lucha libre en 1997; durante su trayectoria formó parte del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y también compitió en el circuito independiente.

Además del cuadrilátero, Diana La Cazadora incursionó en la televisión regiomontana como conductora y reportera, consolidando una carrera vinculada al entretenimiento y al deporte.

La muerte de Diana La Cazadora representa una pérdida para la lucha libre mexicana, disciplina en la que construyó una trayectoria de casi tres décadas.