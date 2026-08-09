Grupo Tomza enfrenta 31 denuncias por explosión de pipa en colonia Las Granjas, en Cuernavaca.

Así lo confirmó Fernando Blumenkron Escobar, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos.

“Lamentable sí, desde el primer momento que tuvimos conocimiento de los hechos, personal pericial de la Fiscalía acudió al lugar. De hecho siguen interviniendo, y tenemos hasta el momento 31 denuncias por daños y lesiones.” Fernando Blumenkron Escobar

De acuerdo con el fiscal, hasta el momento se tiene el registro de 21 personas lesionadas, las cuales están siendo atendidas.

Fiscalía asegura que Grupo Tomza debe reparar daños tras explosión de pipa en Cuernavaca

Tras confirmar las denuncias por explosión de pipa en Cuernavaca, el fiscal de Morelos aseguró Grupo Tomza ya se acercó con las autoridades.

Explosión de pipa de gas en Cuernavaca (Municipio de Cuernavaca / Facebook)

De acuerdo con Fernando Blumenkron Escobar, la intención es que la empresa gasera se haga cargo de atender a los lesionados y que también reparen los daños, por tal motivo, la Fiscalía de Morelos dará seguimiento al siniestro.

El titular de la Fiscalía de igual manera apuntó que el conductor de la pipa no ha sido detenido y solo se puso a disposición el vehículo repartidor de gas que generó el accidente en colonia Las Granjas.

Explosión de pipa de gas en Cuernavaca (Municipio de Cuernavaca / Facebook)

Fue el pasado jueves 6 de agosto que se reportó la explosión de una pipa de gas en Cuernavaca.

El incidente dejó 21 heridos y cerca de 32 viviendas dañadas, algunas con afectaciones severas.

Además, de que se 200 lineales de infraestructura urbana, incluidos siete postes, cableado eléctrico y árboles, también se vieron afectadas.

Entre los daños también se contabilizaron entre los daños están tres vehículos totalmente calcinados, la pipa involucrada en la explosión y otros automóviles con daños menores.