El grito homofóbico se repite en el México vs Chequia pese a sanciones de la FIFA.

Aunque la Selección Mexicana ya está clasificada a la siguiente ronda del Mundial 2026, la afición mostró su descontento en el Estadio Banorte durante el primer tiempo del encuentro.

Aparece el grito homofóbico durante el México vs Chequia

Durante el saque de meta del portero de Chequia, Matej Kovar, en el minuto 10, se hizo presente el grito homofóbico desde la zona norte del Estadio Banorte.

Posteriormente, en el minuto 38 del México vs Chequia, también se alcanzó a escuchar el grito.

Israel Reyes remató de chilena al estilo de Hugo Sánchez en el partido México vs Chequia (Eduardo Verdugo / AP Photo/Eduardo Verdugo)

Sin embargo, el árbitro Yael Falcón Pérez de Argentina no activó el protocolo de la FIFA contra el cántico discriminatorio.

La afición decidió lanzar el lamentable grito en el Mundial 2026, comprometiendo la participación de la Selección Mexicana a recibir sanciones de la FIFA, las cuales contemplan:

Cierre de estadios

Pérdida de puntos

Multas económicas

El primer tiempo del México contra Chequia fue trabado sin nada para ningún equipo, por lo que algunos de los asistentes lanzaron el grito homofóbico sin justificación.

La FIFA ya ha emitido sanciones contra México por los cantos homofóbicos. En junio pasado el organismo ratificó dos multas de 76 mil y 100 mil dólares respectivamente.

En 2024, la Selección Mexicana también tuvo un bochornoso incidente durante un partido amistoso contra Brasil.