México vs Estados Unidos se enfrentan en la Final del Premundial Sub-20 en el Estadio Banorte. El juego es el domingo 9 de agosto, 17:00 horas por ESPN y Disney+.
- Partido: México vs Estados Unidos
- Fase: Final
- Torneo: Premundial Sub-20
- Fecha: Domingo 9 de agosto del 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: ESPN y Disney
México vs Estados Unidos: ¿Cuándo ver la Final del Premundial Sub-20?
El domingo 9 de agosto de 2026 será la Final México vs Estados Unidos en el Premundial Sub-20 de la Concacaf.
México vs Estados Unidos: ¿Dónde ver la Final del Premundial Sub-20?
El partido México vs Estados Unidos iniciará a las 17 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de ESPN y Disney+.
Deportes
México golea a Guatemala y se queda con el liderato de su grupo rumbo al Mundial Sub-20
Deportes
México derrota a Costa Rica y sigue con paso perfecto rumbo al Mundial Sub-20
Deportes
México aplasta a Antigua y Barbuda en su camino al Mundial Sub-20 y Juegos Olímpicos 2028
Deportes
México derrota a Canadá y clasifica a los Juegos Olímpicos 2028
- Partido: México vs Estados Unidos
- Fase: Final
- Torneo: Premundial Sub-20
- Fecha: Domingo 9 de agosto del 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: ESPN y Disney
Así quedó México en la semifinal del Premundial Sub-20 de la Concacaf
En el Premundial Sub-20 de la Concacaf, México Sub-20 continuó su camino al Mundial 2027 venciendo 2-1 a la Selección de Canadá en las semifinales.
Con la victoria, México también amarró el boleto para ir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.