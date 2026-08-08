México vs Estados Unidos se enfrentan en la Final del Premundial Sub-20 en el Estadio Banorte. El juego es el domingo 9 de agosto, 17:00 horas por ESPN y Disney+.

Partido: México vs Estados Unidos

Fase: Final

Torneo: Premundial Sub-20

Fecha: Domingo 9 de agosto del 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: ESPN y Disney

México es favorito para ganar el Premundial Sub-20 (especial)

México vs Estados Unidos: ¿Cuándo ver la Final del Premundial Sub-20?

El domingo 9 de agosto de 2026 será la Final México vs Estados Unidos en el Premundial Sub-20 de la Concacaf.

México vs Estados Unidos: ¿Dónde ver la Final del Premundial Sub-20?

El partido México vs Estados Unidos iniciará a las 17 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de ESPN y Disney+.

Partido: México vs Estados Unidos

Fase: Final

Torneo: Premundial Sub-20

Fecha: Domingo 9 de agosto del 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: ESPN y Disney

México marcha invicto en el Premundial Sub-20 (@Concacaf)

Así quedó México en la semifinal del Premundial Sub-20 de la Concacaf

En el Premundial Sub-20 de la Concacaf, México Sub-20 continuó su camino al Mundial 2027 venciendo 2-1 a la Selección de Canadá en las semifinales.

Con la victoria, México también amarró el boleto para ir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.