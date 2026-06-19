México derrotó a Corea del Sur y prácticamente aseguró su boleto a la siguiente ronda del Mundial 2026, por lo que igualó a Brasil con una marca histórica.

Con la clasificación matemática a los dieciseisavos de final, México igualó a Brasil al frente del ranking de selecciones que más veces han superado la fase de grupos en una Copa Mundial de la FIFA.

¿Cuántas veces ha superado México la fase de grupos de las Copas del Mundo?

México se unió a Brasil como las selecciones que más veces han superado la fase de grupos en un Mundial desde 1994.

En total, han sido ocho veces las que México ha logrado avanzar a la siguiente ronda de una Copa Mundial de la FIFA, misma cantidad que Brasil.

Le sigue Argentina con 7 en solitario y posteriormente, un total de cuatro selecciones nacionales con 6 veces.

Así quedó el ranking de selecciones que han superado la fase de grupos desde 1994:

Brasil y México: 8 veces

Argentina: 7 veces

Alemania, España, Holanda e Inglaterra, 6 veces

Suiza, Estados Unidos y Francia: 5 veces

México se une a Brasil entre las selecciones que más veces avanzaron de la fase de grupos. (Natacha Pisarenko / AP Photo/Natacha Pisarenko)

¿Quién será el siguiente rival de México en el Mundial 2026?

México ya tiene asegurada su permanencia en el Mundial 2026, sin embargo, aún debe superar a un último rival.

México jugará contra Chequia el próximo 24 de junio en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.