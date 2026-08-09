América vs Timbers se miden el domingo 9 de agosto a las 20:15 horas en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026. Transmiten Canal 5, TUDN, Imagen TV y Apple TV.

Partido: América vs Timbers

Fase: Jornada 2

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Domingo 9 de agosto 2026

Horario: 20:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Providence Park

Transmisión: Canal 5, TUDN, Imagen TV y Apple TV

América vs Timbers: ¿Cuándo ver el partido de la Leagues Cup 2026?

El domingo 9 de agosto de 2026 se miden América vs Timbers, en punto de las 20:15 horas.

América vs Timbers: ¿Dónde ver el partido de la Leagues Cup 2026?

El partido América vs Timbers se podrá ver en la plataformas de Canal 5, TUDN, Imagen TV y Apple TV.

Partido: América vs Timbers

Fase: Jornada 2

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Domingo 9 de agosto 2026

Horario: 20:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Providence Park

Transmisión: Canal 5, TUDN, Imagen TV y Apple TV

El América debutó con triunfo sobre el San Diego FC (MexSport Agency / MexSport Agency)

¿Cómo quedaron América y Timbers en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

América y Timbres ganaron sus partidos en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.

América derrotó 3-1 a San Diego, mientras que Timbers goleó 5-2 a Puebla.

Se espera un gran duelo en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026, con las Águilas enfrentando un reto complicado.