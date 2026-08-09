América vs Timbers se miden el domingo 9 de agosto a las 20:15 horas en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026. Transmiten Canal 5, TUDN, Imagen TV y Apple TV.
- Partido: América vs Timbers
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Domingo 9 de agosto 2026
- Horario: 20:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Providence Park
- Transmisión: Canal 5, TUDN, Imagen TV y Apple TV
América vs Timbers: ¿Cuándo ver el partido de la Leagues Cup 2026?
El domingo 9 de agosto de 2026 se miden América vs Timbers, en punto de las 20:15 horas.
América vs Timbers: ¿Dónde ver el partido de la Leagues Cup 2026?
El partido América vs Timbers se podrá ver en la plataformas de Canal 5, TUDN, Imagen TV y Apple TV.
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- Horario: 20:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Providence Park
- Transmisión: Canal 5, TUDN, Imagen TV y Apple TV
¿Cómo quedaron América y Timbers en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
América y Timbres ganaron sus partidos en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.
América derrotó 3-1 a San Diego, mientras que Timbers goleó 5-2 a Puebla.
Se espera un gran duelo en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026, con las Águilas enfrentando un reto complicado.