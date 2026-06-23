El partido México vs Corea del Sur hizo historia en la historia de las Copas Mundiales de la FIFA al romper récord de audiencia.

La FIFA compartió que el partido México vs Corea del Sur se convirtió en el duelo más visto de una Copa del Mundo en México en el Siglo XXI con 25.5 millones de espectadores.

México vs Corea superó en audiencia al duelo ante Sudáfrica

El partido México vs Corea del Sur que se realizó en el Estadio Akron, superó al debut mundialista de la Selección Mexicana ante Sudáfrica, el cuál tuvo 23.4 millones de espectadores.

La FIFA fue la encargada de revelar la cifra preliminar e informó que una vez finalizado el Mundial 2026, se conocerá la cantidad oficial del torneo que alberga México, Estados Unidos y Canadá.

La victoria del Tricolor dirigido por Javier Aguirre, que los dejó clasificados a los dieciseisavos de final, aumentó todavía más el interés por el encuentro.

México vs Corea del Sur establece un nuevo récord de audiencia en la historia de los Mundiales. (Natacha Pisarenko / AP Photo/Natacha Pisarenko)

¿Cuándo será el próximo partido de México en el Mundial 2026?

México vs Chequia se enfrentan en su tercer partido del Grupo A en el Mundial 2026. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX, el miércoles 24 de junio a las 19 horas.