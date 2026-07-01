El historial de Raúl Jiménez contra Jordan Pickford es positivo, ya que el delantero del Tricolor le ha metido 6 goles al portero inglés. Ilusionando a la afición previo al México vs Inglaterra.

La Selección Mexicana se juega su pasé a cuartos de final del Mundial 2026 contra Inglaterra el domingo 5 de julio en el Estadio Banorte, y antes del silbatazo inicial hay una estadística de Raúl Jiménez que hace soñar con un resultado positivo.

Raúl Jiménez le ha metido 6 goles al portero inglés Jordan Pickford

El delantero Raúl Jiménez le ha anotado gol en seis ocasiones a Jordan Pickford, portero que defiende a Inglaterra.

Raúl Jiménez (AP Images)

Se trata del guardameta al que el “Lobo de Tepeji” más le ha marcado en su paso por la Premier League, según las estadísticas:

11 de agosto 2018 de remate de cabeza en el empate 2-2 del Wolverhampton contra Everton

2 de febrero 2019 de remate de cabeza en la victoria 3-1 del Wolverhampton contra Everton

1 de septiembre de 2019 de remate de cabeza en la derrota 2-3 del Wolverhampton contra Everton

12 de julio 2020 de penal en la victoria 3-0 Wolverhampton contra Everton

1 de noviembre 2021 de remate bombeado en el triunfo 2-1 del Wolverhampton contra Everton

10 de mayo 2025 de remate de cabeza en la derrota 1-3 del Fulham contra Everton

Raúl Jiménez será fundamental al ataque de México en el partido contra Inglaterra, ya que se espera que el delantero anote y ayude al equipo a superar la fase de octavos del Mundial 2026.

Hasta el momento, Jiménez lleva dos goles en este Mundial 2026 anotando contra Sudáfrica y Ecuador, rompiendo su sequía que tenía en los torneos de la FIFA.