El historial de Raúl Jiménez contra Jordan Pickford es positivo, ya que el delantero del Tricolor le ha metido 6 goles al portero inglés. Ilusionando a la afición previo al México vs Inglaterra.

La Selección Mexicana se juega su pasé a cuartos de final del Mundial 2026 contra Inglaterra el domingo 5 de julio en el Estadio Banorte, y antes del silbatazo inicial hay una estadística de Raúl Jiménez que hace soñar con un resultado positivo.

Raúl Jiménez le ha metido 6 goles al portero inglés Jordan Pickford

El delantero Raúl Jiménez le ha anotado gol en seis ocasiones a Jordan Pickford, portero que defiende a Inglaterra.

Raúl Jiménez regresa a Wolverhampton tras dejar al Fulham
Raúl Jiménez (AP Images)

Se trata del guardameta al que el “Lobo de Tepeji” más le ha marcado en su paso por la Premier League, según las estadísticas:

  • 11 de agosto 2018 de remate de cabeza en el empate 2-2 del Wolverhampton contra Everton
  • 2 de febrero 2019 de remate de cabeza en la victoria 3-1 del Wolverhampton contra Everton
  • 1 de septiembre de 2019 de remate de cabeza en la derrota 2-3 del Wolverhampton contra Everton
  • 12 de julio 2020 de penal en la victoria 3-0 Wolverhampton contra Everton
  • 1 de noviembre 2021 de remate bombeado en el triunfo 2-1 del Wolverhampton contra Everton
  • 10 de mayo 2025 de remate de cabeza en la derrota 1-3 del Fulham contra Everton

Raúl Jiménez será fundamental al ataque de México en el partido contra Inglaterra, ya que se espera que el delantero anote y ayude al equipo a superar la fase de octavos del Mundial 2026.

Hasta el momento, Jiménez lleva dos goles en este Mundial 2026 anotando contra Sudáfrica y Ecuador, rompiendo su sequía que tenía en los torneos de la FIFA.

Raúl Jiménez y Julián Quiñones tras segundo gol en el partido de México vs Ecuador.
Raúl Jiménez (Yuri Cortez/AFP / AFP)