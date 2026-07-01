Raúl “Tala” Rangel es un futbolista mexicano que se desempeña como portero de la Selección Mexicana. Considerado una de las principales figuras emergentes del futbol nacional.

Durante junio de 2026, Raúl Rangel se convirtió en uno de los protagonistas de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. El guardameta fue titular con el equipo nacional y destacó por sus intervenciones decisivas, entre ellas una atajada clave frente a Corea del Sur.

¿Quién es Raúl Rangel?

Raúl Rangel, conocido deportivamente como “Tala” Rangel, es un portero originario de Ciudad Guzmán, Jalisco, que milita en Chivas y en la Selección Mexicana.

Su consolidación en el Guadalajara y sus actuaciones con el Tricolor lo han convertido en uno de los arqueros con mayor proyección del futbol mexicano.

Además de su crecimiento deportivo, su historia de esfuerzo personal ha sido ampliamente reconocida, pues antes de llegar al profesionalismo colaboró en distintos trabajos familiares mientras perseguía su sueño de convertirse en futbolista.

Rangel es el arquero de Chivas y una de las figuras de la Selección Mexicana. (Redes Sociales)

¿Qué edad tiene Raúl Rangel?

Raúl Rangel tiene 26 años. Nació el 25 de febrero de 2000.

¿Raúl Rangel tiene pareja?

No hay información pública, confiable y verificable sobre una pareja actual de Raúl Rangel.

¿Qué signo zodiacal es Raúl Rangel?

Raúl Rangel es Piscis, un signo asociado con la empatía, la intuición y la creatividad.

¿Raúl Rangel tiene hijos?

No hay información pública verificable que confirme que Raúl Rangel tenga hijos.

¿Qué estudió Raúl Rangel?

No se encontraron registros públicos confiables sobre estudios universitarios o formación académica superior de Raúl Rangel.

¿En qué ha trabajado Raúl Rangel?

Raúl Rangel es conocido principalmente por su carrera como futbolista profesional, aunque antes de consolidarse en la Liga MX colaboró en distintos trabajos familiares que marcaron su historia de superación.