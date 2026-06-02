La Selección de Irán anunció que ya tiene fecha para viajar a México y comenzar su preparación rumbo al Mundial 2026.

La Selección de Irán realizó una breve escala técnica en España para posteriormente arribar a la ciudad de Tijuana y ahí realizar su campamento de preparación de cara al Mundial 2026.

Selección de Irán se hospedará en el Estadio Caliente de Tijuana

El próximo 6 de junio la Selección de Irán viajará a Tijuana para instalarse y prepararse para el Mundial 2026.

La Selección de Irán se hospedará en las 15 habitaciones del Estadio Caliente así como en 2 pisos del Marriott ubicado a escasos metros del estadio.

“En conformidad con los protocolos de FIFA se prevén 3 niveles de seguridad para instalaciones de alojamiento y entrenamiento de las selecciones participantes del torneo. Estás medidas forman parte de los estándares internacionales y son aplicables a todas las selecciones”, se lee en el comunicado compartido por la Embajada de Irán.

Ya hay fecha: Selección de Irán se instalará en Tijuana para el Mundial 2026. (captura)

¿Cuándo y dónde debutará la Selección Irán en el Mundial 2026?

La Selección de Irán se instalará en Tijuana para prepararse para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El debut de la Selección de Irán será el 15 de junio ante Nueva Zelanda en el Sofi Stadium, en Estados Unidos.