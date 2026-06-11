Irán anuncia cierre total del estrecho de Ormuz ante escalada de tensiones en Medio Oriente.

Los recientes ataques de los Estados Unidos contra sus bases militares e infraestructura provocaron que Irán tome medidas drásticas.

Ejercito de Irán anuncia cierre total del estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz será cerrado de forma total, anunció el ejercito de Irán.

Con ello se bloqueará el paso a todo tipo de embarcaciones, y en caso de que intenten cruzar, las fuerzas iraníes advirtieron que abrirán fuego.

Estrecho de Ormuz (Especial)

El anuncio de Irán se hizo antes de que el gobierno de Estados Unidos informara sobre otra ronda de ataques en Medio Oriente la tarde de este miércoles 10 de junio.

Vía redes, el Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) informó que ejecutó “ataques adicionales de autodefensa contra múltiples objetivos en Irán, por orden del Comandante en Jefe”.

De acuerdo con el CENTCOM, su ofensiva respondió “a la agresión injustificada y continua de Irán”.

Luego de que el ejercito iraní confirmara el cierre total del estrecho de Ormuz, Estados Unidos afirmó que "buques comerciales continúan transitando".

Por su parte, medios de Irán han reportado diversas explosiones en la costa sur.

Lo que ha generado un nuevo clima de tensión en Medio Oriente, el cual comenzó la madrugada del 9 de junio.

Esto luego de que un helicóptero Apache de los Estados fuera derribado.

Tras dicho ataque de Irán, dos dos pilotos fueron rescatados con vida. No obstante, desató la ofensiva de los Estados Unidos creando una nueva crisis en el estrecho de Ormuz.