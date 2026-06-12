César Ramos se presentará el lunes 15 de junio en el Mundial 2026, como árbitro central del partido Irán vs Nueva Zelanda.
El árbitro mexicano César Ramos fue designado oficialmente por la FIFA para dirigir el partido entre Irán y Nueva Zelanda, en actividad del Grupo G del Mundial 2026.
El cuerpo arbitral del partido Irán vs Nueva Zelanda estará integrado por tres mexicanos y dos japoneses.
Equipo arbitral que encabeza César Ramos:
- César Ramos | árbitro central | México
- Alberto Morín | árbitro asistente 1 | México
- Marco Bisguerra | árbitro asistente 2 | México
- Yusuke Araki | cuarto árbitro | Japón
- Jun Mihara | árbitro asistente de reserva | Japón
¿Cuándo y dónde es el partido en el qué debutará César Ramos en el Mundial 2026?
El partido Irán vs Nueva Zelanda que dirigirá César Ramos, es el lunes 15 de junio en el Estadio de Los Ángeles, y está programado para iniciar a las 19 horas, tiempo del centro de México.
César Ramos hará historia en el Mundial 2026
La primera aparición en cancha del silbante sinaloense César Ramos en el Mundial 2026, lo convertirá en un árbitro histórico para México.
Sin embargo, cuando César Ramos inicie su labor en el Mundial 2026, confirmará que es uno de los árbitros históricos del fútbol mexicano al ser parte de su tercera Copa del Mundo consecutiva tras sus participaciones en Rusia 2018 y Catar 2022.