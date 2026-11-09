Lionel Messi es el futbolista con más presencias en la historia del FIFPRO World 11, el once ideal que el sindicato mundial elige y en el que el argentino aparece por decimoctava ocasión.

El FIFPRO World 11 2026 se eligió mediante una encuesta en la que participaron casi 20 mil jugadores, y destaca el hecho de que Harry Kane y Cristiano Ronaldo no aparecen.

Este es el FIFPRO World 11 2026:

Portero: David Raya (Arsenal, España)

Defensores: Pau Cubarsí (Barcelona, España), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Marruecos), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal)

Mediocampistas: Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra), Rodri (Manchester City/Barcelona, España), Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal)

Delanteros: Erling Haaland (Manchester City, Noruega), Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia), Lionel Messi (Inter Miami, Argentina), Lamine Yamal (Barcelona, España)

Lionel Messi no pierde vigencia en el futbol mundial (@FIFPRO)

Lionel Messi comparte delantera en el FIFPRO World 11 con Mbappé, Haaland y Lamine Yamal

Lionel Messi, con 39 años de edad y al borde del retiro, fue seleccionado para el FIFPRO World 11 2026 en un ataque que comparte con Klian Mbappé, Erling Haaland y Lamine Yamal.

Delantera en la que no están Harry Kane, ganador del Balón de Oro, y el mítico Cristiano Ronaldo.

Este la elección 18 de Messi, quien no estaba en el once ideal desde el año 2023.

Messi, estrella del Inter Miami, es el único seleccionado del once ideal que juega para un club fuera de Europa.

España es la base del FIFPRO World 11 2026

Con 4 jugadores, España, campeón del mundo, es la base del once ideal FIFPRO World 11 2026, pues además de Lamine Yamal, fueron seleccionados Pau Cubarsí, Rodri Hernández y el portero David Raya.

El PSG, bicampeón de Europa, aporta tres jugadores: el marroquí Hakimi y los portugueses Nuno Mendes y Vitinha.

La elección de Jude Bellingham junto a Kylian Mbappé, dejó al Real Madrid con dos seleccionados.