A pocas horas de disputar el último partido de su carrera con la Selección Argentina, Lionel Messi compartió un emotivo mensaje de despedida para agradecer a los aficionados, compañeros y generaciones que lo acompañaron durante más de dos décadas vistiendo la camiseta albiceleste.

Llegó el momento, me voy en paz, dejé todo Lionel Messi

El video, difundido por uno de los patrocinadores de la Selección Argentina, repasa algunos de los momentos más memorables del capitán argentino y anticipa el homenaje que recibirá en el Estadio Monumental.

La despedida de Lionel Messi marcará el cierre de una de las trayectorias más exitosas en la historia del fútbol. En México, se podrá disfrutar por ViX.

Lionel Messi portará por última vez el "10" con la Selección Argentina (captura de pantalla)

Messi agradece su paso por la Selección Argentina

En el emotivo video de despedida de Lionel Messi lanzado por la marca que viste a la Selección Argentina, se recopilan los momentos más icónicos del argentino con la selección de su país.

Acompañado de fondo por la canción “Gracias a la vida” de Mercedes Sosa, Messi obsequia palabras de agradecimiento.

“sta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar” Lionel Messi

Hora y canal para ver la despedida de Messi de la Selección Argentina

Lionel Messi se despedirá de la Selección de Argentina este martes 6 de octubre ante Benin.

Transmite ViX a las 16 horas desde el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Argentina cerrará la Fecha FIFA ante Benin y aprovechará ese partido para despedir oficialmente a Lionel Messi de la selección albiceleste.