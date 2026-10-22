Lionel Messi vivió un momento especial en Oviedo, España, para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.

Más allá del reconocimiento a su extraordinaria trayectoria, el astro argentino aprovechó la ocasión para recordar a su padre, Jorge Messi, fallecido en agosto, y compartir las enseñanzas que marcaron su camino hacia la cima del futbol mundial.

Lionel Messi reveló que su padre estaba ilusionado con el Premio Princesa de Asturias

En una entrevista concedida con motivo del galardón, el ex capitán de la Selección Argentina reveló la ilusión que su padre tenía por verlo recibir esta distinción.

Según contó, Jorge Messi le había insistido en que acudiera a la ceremonia, pues estaba especialmente feliz por el reconocimiento a su carrera.

“Él estaba muy ilusionado con este premio”, recordó el futbolista, quien también destacó la cercanía que mantenía con su padre.

Lionel Messi recuerda a su padre tras recibir el Premio Princesa de Asturias 2026. (Tomada de video)

Lionel Messi quiere dejar un legado al terminar su carrera

Entre los aprendizajes que recibió de Jorge Messi, el delantero destacó una enseñanza que lo acompañó desde sus primeros años como futbolista: nunca dejar de intentarlo, incluso cuando las cosas no salían como esperaba.

“Que agarrara la pelota y lo intentara, salga bien o mal, que no me quede con eso, que siempre había una jugada más”. Lionel Messi, futbolista argentino.

Al ser cuestionado sobre cómo le gustaría ser recordado cuando termine su carrera, el campeón del mundo dejó claro que su legado no debe medirse únicamente por los títulos conseguidos.