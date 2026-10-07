Argentina vs Benín se enfrentaron este martes 6 de octubre en en el Estadio Monumental, de River Plate, ubicado en la ciudad de Buenos Aires.

Luego del Mundial 2026, Lionel Messi decidió dejar a la Selección Argentina y luego de conquistar una Copa del Mundo en Catar 2022 y dos Copas Américas.

¿Cómo quedó el partido Argentina vs Benín?

Argentina vs Benín terminó con victoria 3-0 en el partido de despedida de la leyenda Lionel Messi.

Marcador final: Argentina 3-0 Benín.

Argentina vs Benín: Así fue el partido amistoso de la despedida de Lionel Messi

Argentina disputó su partido de despedida ante Benín, en lo que fue la despedida de Lionel Messi de la Selección.

Así fueron los goles del partido Argentina vs Benín:

Minuto 48: Gol de Nicolás Otamendi (Argentina)

Minuto 61: Gol de Nico Paz (Argentina)

Minuto 71: Gol de Lionel Messi (Argentina)

¿Quién portará el número 10 tras la salida de Lionel Messi de la Selección Argentina?

El principal candidato perfilado por el cuerpo técnico y la prensa especializada para heredar la camiseta número 10 de la Selección Argentina tras el retiro de Lionel Messi es el mediocampista Nico Paz.

El entrenador Lionel Scaloni optó por dejar vacante el dorsal tras la salida definitiva de Lionel Messi de la Albiceleste, señalando que la asignación del número se definiría oficialmente pasada su etapa de despedida.