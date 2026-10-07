Un día después de disputar su último partido con la Selección Argentina, Lionel Messi puso en palabras el adiós a una etapa que marcó para siempre su carrera y su vida.

El capitán de la Albiceleste publicó un emotivo mensaje en el que reconoció que ya extraña vestir la camiseta celeste y blanca.

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta”, escribió Lionel Messi, dejando claro que, aunque se trata de una determinación difícil, considera que llegó el momento indicado para cerrar su ciclo con la Selección Argentina.

Lionel Messi dedicó un mensaje para Diego Armando Maradona

Entre sus agradecimientos apareció también una figura especial: Diego Armando Maradona.

Lionel Messi aseguró que el histórico futbolista estuvo presente durante el camino de la selección y dejó un mensaje cargado de significado.

“Sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”. Lionel Messi, futbolista argentino.

El capitán también agradeció a los clubes que respetaron siempre su compromiso con Argentina y a los aficionados que lo acompañaron durante una trayectoria internacional llena de capítulos inolvidables.

“Los voy a extrañar”: Lionel Messi se despide de Argentina tras su último partido. (Gustavo Garello / AP Photo/Gustavo Garello)

“Los quiero mucho, los voy a extrañar”. Lionel Messi, futbolista argentino.

Lionel Messi agradeció a sus familiares y compañeros de Argentina

Lionel Messi recordó que su camino con la Albiceleste estuvo marcado tanto por momentos de enorme felicidad como por etapas complicadas.

En ese recorrido, Lionel Messi destacó el papel de su familia, a la que agradeció por haberlo acompañado y respaldado especialmente durante los momentos más difíciles de su trayectoria internacional.