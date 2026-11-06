Este jueves 5 de noviembre, Rafael Márquez dio a conocer su convocatoria de la Selección Mexicana rumbo a la próxima Fecha FIFA en la que el Tricolor disputará los cuartos de final de la Nations League.

La Selección Mexicana enfrentará a Jamaica con duelos de ida y vuelta para conocer al equipo que avanzará a las semifinales de la Nations League.

Convocatoria de la Selección Mexicana:

Porteros: Tala Rangel (Chivas), Alex Padilla (Athletic de Bilbao), Óscar Garcia (León)

Defensas: Rodrigo Huescas (Copenhague), Jesús Orozco (Cruz Azul), Israel Reyes (América), César Montes (Lokomotiv), Diego Campillo (Chivas), Johan Vásquez (Genoa), Kevin Álvarez (América), Mateo Chávez (AZ Alkmaar) y Jesús Gallardo (Toluca)

Mediocampistas: Érik Lira (Cruz Azul), Luis Romo (Chivas), Erik Sánchez (América), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Andrés Montaño (Cruz Azul), Gilberto Mora (Tijuana), Álvaro Fidalgo (Real Betis) y Santiago Sandoval (Chivas).

Delanteros: Julián Quiñones (Al-Qadisiya), Armando León (NK Osijek), Roberto Alvarado (Chivas),Isaias Violante (América), Alexis Vega (Toluca), Hormiga González (Olympiacos), Santiago Giménez (Porto) y Jesús Corona (Rayados)

¿Quiénes son las novedades de Rafael Márquez en la Selección Mexicana?

Entre los nombres que aparecen como novedades destacan Julián Quiñones, Armando León, Rodrigo Huescas y César Montes, quienes podrían convertirse en alternativas para el cuerpo técnico del Tricolor de cara al compromiso frente al combinado caribeño.

¿Cuándo jugará la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana se medirá ante Jamaica en los cuartos de final de la Nations League el 14 de noviembre, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México,

Mientras que la vuelta entre México y Jamaica será el 17 de noviembre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

Serán sus primeros partidos oficiales para Rafael Márquez como director técnico, debido a que en la anterior Fecha FIFA fueron encuentros amistosos, donde sumaron dos empates y dos derrotas.