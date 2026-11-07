América y Rayadas ganaron sus partidos de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, para terminar el torneo como líderes de sus grupos de cara a la Liguilla.

Tigres y Chivas clasificaron detrás de ellas, mientras que Pumas y Pachuca amarraron el pase en la última jornada de la Liga Femenil BBVA.

Grupo A

Rayadas | 37 puntos | clasificado Tigres | 35 puntos | clasificado FC Juárez | 30 puntos | clasificado Toluca | 27 puntos | clasificado León | 25 puntos Santos Laguna| 22 puntos Cruz Azul| 18 puntos Querétaro | 7 puntos Atlante | 7 puntos

Grupo B

América | 37 puntos | clasificado Chivas | 30 puntos | clasificado Pumas | 20 puntos | clasificado Pachuca | 19 puntos | clasificado San Luis | 19 puntos Atlas | 17 puntos Tijuana | 11 puntos Puebla | 4 puntos Necaxa | 1 punto

Resultados de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó triunfos importantes de Pumas, América, Rayadas, Tigres y Pachuca.

Estos son todos los resultados de la Jornada 14:

Atlante 0-4 Tigres

Necaxa 1-1 Atlas

Querétaro 1-1 Toluca

Santos 4-2 Tijuana

Pumas 3-1 San Luis

Pachuca 4-3 Puebla

Cruz Azul 1-2 León

Chivas 1-3 América

FC Juárez 1-2 Rayadas

Cruces de cuartos de final Liga Femenil (@LigaBBVAFemenil)

Así quedaron los cruces de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA

Después de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA, quedaron definidos los cruces de los cuartos de final del Apertura 2026.