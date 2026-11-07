América y Rayadas ganaron sus partidos de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, para terminar el torneo como líderes de sus grupos de cara a la Liguilla.
Tigres y Chivas clasificaron detrás de ellas, mientras que Pumas y Pachuca amarraron el pase en la última jornada de la Liga Femenil BBVA.
Grupo A
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Cruz Azul Femenil pierde su último partido del Apertura 2026 ante León
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Pachuca gana ante Puebla y avanza a cuartos de final de la Liga Femenil BBVA
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Pumas derrota en casa a San Luis y clasifica a la siguiente fase de la Liga Femenil
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Santos Femenil se despide del torneo con una victoria ante Tijuana
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Querétaro y Toluca empatan en la Jornada 14 de la Liga Femenil
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Atlas no puede con Necaxa y queda eliminado de la Liga Femenil
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América gana el Clásico ante Chivas y se queda con el liderato del Grupo B
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Rayadas se queda con el liderato del Grupo A y se alista para los cuartos de final
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Stephany Mayor le da la victoria por goleada a Tigres y ya esperan rival en cuartos de final
- Rayadas | 37 puntos | clasificado
- Tigres | 35 puntos | clasificado
- FC Juárez | 30 puntos | clasificado
- Toluca | 27 puntos | clasificado
- León | 25 puntos
- Santos Laguna| 22 puntos
- Cruz Azul| 18 puntos
- Querétaro | 7 puntos
- Atlante | 7 puntos
Grupo B
- América | 37 puntos | clasificado
- Chivas | 30 puntos | clasificado
- Pumas | 20 puntos | clasificado
- Pachuca | 19 puntos | clasificado
- San Luis | 19 puntos
- Atlas | 17 puntos
- Tijuana | 11 puntos
- Puebla | 4 puntos
- Necaxa | 1 punto
Resultados de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX
La Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó triunfos importantes de Pumas, América, Rayadas, Tigres y Pachuca.
Estos son todos los resultados de la Jornada 14:
- Atlante 0-4 Tigres
- Necaxa 1-1 Atlas
- Querétaro 1-1 Toluca
- Santos 4-2 Tijuana
- Pumas 3-1 San Luis
- Pachuca 4-3 Puebla
- Cruz Azul 1-2 León
- Chivas 1-3 América
- FC Juárez 1-2 Rayadas
Así quedaron los cruces de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
Después de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA, quedaron definidos los cruces de los cuartos de final del Apertura 2026.
- Rayadas vs Pachuca
- América vs Toluca
- Tigres vs Pumas
- Chivas vs Juárez