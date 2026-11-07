América y Rayadas ganaron sus partidos de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, para terminar el torneo como líderes de sus grupos de cara a la Liguilla.

Tigres y Chivas clasificaron detrás de ellas, mientras que Pumas y Pachuca amarraron el pase en la última jornada de la Liga Femenil BBVA.

Grupo A

  1. Rayadas | 37 puntos | clasificado
  2. Tigres | 35 puntos | clasificado
  3. FC Juárez | 30 puntos | clasificado
  4. Toluca | 27 puntos | clasificado
  5. León | 25 puntos
  6. Santos Laguna| 22 puntos
  7. Cruz Azul| 18 puntos
  8. Querétaro | 7 puntos
  9. Atlante | 7 puntos

Grupo B

  1. América | 37 puntos | clasificado
  2. Chivas | 30 puntos | clasificado
  3. Pumas | 20 puntos | clasificado
  4. Pachuca | 19 puntos | clasificado
  5. San Luis | 19 puntos
  6. Atlas | 17 puntos
  7. Tijuana | 11 puntos
  8. Puebla | 4 puntos
  9. Necaxa | 1 punto

Resultados de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó triunfos importantes de Pumas, América, Rayadas, Tigres y Pachuca.

Estos son todos los resultados de la Jornada 14:

  • Atlante 0-4 Tigres
  • Necaxa 1-1 Atlas
  • Querétaro 1-1 Toluca
  • Santos 4-2 Tijuana
  • Pumas 3-1 San Luis
  • Pachuca 4-3 Puebla
  • Cruz Azul 1-2 León
  • Chivas 1-3 América
  • FC Juárez 1-2 Rayadas
Cruces de cuartos de final Liga Femenil
Cruces de cuartos de final Liga Femenil (@LigaBBVAFemenil)

Así quedaron los cruces de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA

Después de la Jornada 14 de la Liga Femenil BBVA, quedaron definidos los cruces de los cuartos de final del Apertura 2026.

  • Rayadas vs Pachuca
  • América vs Toluca
  • Tigres vs Pumas
  • Chivas vs Juárez