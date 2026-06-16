Lautaro Martínez es un futbolista argentino que se desempeña como delantero centro y capitán del Inter de Milán, además de ser uno de los referentes de la Selección Argentina.

El delantero suma títulos tanto a nivel de clubes como de selecciones, incluyendo campeonatos de Serie A, Copa Italia y Supercopa de Italia, además de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024 con la Albiceleste.

¿Quién es Lautaro Martínez?

Lautaro Javier Martínez es un futbolista argentino nacido en Bahía Blanca que juega como delantero centro y capitán del Inter de Milán. Se formó en las categorías inferiores de Liniers y posteriormente destacó en Racing Club, donde se convirtió en una de las grandes promesas del futbol argentino antes de dar el salto a Europa.

Desde su llegada al Inter de Milán en 2018, se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes del club italiano, convirtiéndose en referente ofensivo y líder del equipo.

Con la Selección Argentina ha sido parte de una de las generaciones más exitosas de la historia reciente, conquistando la Copa América, la Finalissima y la Copa del Mundo.

¿Qué edad tiene Lautaro Martínez?

Lautaro Javier Martínez nació el 22 de agosto de 1997 en Bahía Blanca, Argentina. Actualmente tiene 28 años de edad.

¿Quién es la esposa de Lautaro Martínez?

Lautaro Martínez está casado con Agustina Gandolfo, empresaria e influencer argentina. La pareja comenzó su relación en 2018 y suele compartir aspectos de su vida familiar en redes sociales.

Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán y referente de Argentina. (Redes Sociales)

¿Qué signo zodiacal es Lautaro Martínez?

Lautaro Martínez pertenece al signo Leo. Un signo que suele asociarse con el liderazgo, la seguridad, determinación, carisma y una personalidad competitiva.

¿Lautaro Martínez tiene hijos?

Sí. Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo tienen dos hijos.

¿Qué estudió Lautaro Martínez?

La formación de Lautaro Martínez estuvo enfocada principalmente en el futbol profesional desde temprana edad.

Categorías inferiores de Club Atlético Liniers de Bahía Blanca.

Fuerzas básicas de Racing Club.

¿En qué ha trabajado Lautaro Martínez?

Lautaro Martínez es conocido por su carrera como futbolista profesional, que lo llevó de las canteras argentinas a convertirse en uno de los delanteros más importantes del futbol europeo y mundial.