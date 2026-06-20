El arbitraje atrapó la atención en el partido Argentina vs Argelia, duelo en el que el silbante no sancionó varias acciones cometidas por la albiceleste, pero la FIFA detuvo cualquier intento de hacer una investigación contra Szymon Marciniak.

Versiones extraoficiales sugieren que el presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, evaluaba una revisión interna de oficio sobre el arbitraje del partido en el que Lionel Messi brilló con tres goles.

Sin embargo, la presidencia de la FIFA comandada por Gianni Infantino, frenó cualquier tipo de investigación que podría evidenciar las fallas del árbitro Szymon Marciniak a favor de Argentina.

Argelia presentó una queja ante la FIFA por el arbitraje ante Argentina

La Federación de Futbol de Argelia presentó una queja formal contra el arbitraje de Szymon Marciniak, debido a su desempeño en el partido contra Argentina en el Mundial 2026, en el que consideran debió expulsar a Lionel Messi.

La inconformidad de Argelia surgió tras perder 0-3 ante la selección de Argentina en la primera jornada del Grupo J, disputada en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Lionel Messi brilló con Argentina ante Argelia en el Mundial 2026 (Charlie Riedel / AP Photo/Charlie Riedel)

Las jugadas clave que provocaron la queja de Argelia

La delegación africana reclama dos jugadas clave que consideran que el cuerpo arbitral liderado por Szymon Marciniak, omitieron de forma grave, en el partido Argentina vs Argelina en el Mundial 2026.

Estas son las acciones que Argelia considera debieron sancionarse: