Shakira asistió junto a sus hijos al AT&T Stadium para disfrutar del partido Argentina vs Austria donde Lionel Messi alcanzó un hito histórico al convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en los Mundiales.

Tras el partido, Shakira artista expresó públicamente su orgullo y admiración hacia Lionel Messi a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“¡Muy orgullosa de ti, Leo, y de todo lo que estás logrando por tu familia, tu país y por todos los latinos!!! Tu entrega y dedicación son un ejemplo para muchos. ¡Sigue brillando!” Shakira

Shakira envía mensaje a Lionel Messi tras romper récord de goleo en Mundiales

Luego de la victoria de Argentina 2-0 frente a Austria en el Mundial 2026, Shakira dedicó un emotivo mensaje a Lionel Messi a través de sus Instagram Stories.

Shakira celebra el récord de goleo de Lionel Messi tras el Argentina vs Austria (@Shakira / Instagram )

Shakira expresó su admiración por los logros y trayectoria del capitán argentino, que ha pasado a la historia en el deporte.

La dedicatoria fue acompañada por una fotografía de Messi celebrando uno de sus goles durante el encuentro.

El mensaje de Shakira se produjo luego de que Messi se convirtiera en el máximo goleador histórico de los Mundiales al anotar un doblete en dicho partido, alcanzando 18 goles.

Shakira presenció este hito en vivo desde un palco en el AT&T Stadium de Dallas, acompañada por sus hijos Milan y Sasha.

No ha sido la única muestra de apoyo de Shakira a Messi durante el Mundial 2026, tras el primer partido de Argentina contra Argelia, la cantante ya había publicado una foto del futbolista con el breve mensaje: “Magia pura”.

Así se vivió la presencia de Shakira en el AT&T Stadium para el partido de Argentina vs Austria

La asistencia de Shakira junto a sus hijos, Milan y Sasha, al partido entre Argentina y Austria en el AT&T Stadium de Arlington, a las afueras de Dallas, fue una de las grandes sorpresas del Mundial 2026.

La familia ocupó uno de los palcos de lujo del estadio de los Vaqueros de Dallas para presenciar el histórico encuentro.

Ni Shakira ni sus hijos portaron camisetas de ninguna de las dos selecciones, asistiendo como “seguidores más”.

La transmisión oficial del partido enfocó a la artista en tres ocasiones, lo que generó un gran furor entre los asistentes:

Primer tiempo: Se le vio sentada con grandes gafas oscuras junto a su hijo mayor, Milan.

Segundo tiempo: Alrededor del minuto 11 de la segunda mitad (minuto 56 del partido), volvió a aparecer en las pantallas gigantes, esta vez sin gafas y ubicada entre sus dos hijos

Gesto viral: Un momento que se volvió viral en redes sociales fue cuando Milan le dio un cariñoso beso en la mejilla a su madre al notar que estaban siendo grabados.

Ante la ovación unánime de argentinos y austriacos, Shakira respondió emocionada saludando a las cámaras y enviando besos a la grada.

La presencia de Shakira en Texas se debe a la etapa estadounidense de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, ya que tiene programado un concierto en Dallas el martes 23 de junio.