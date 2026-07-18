El presidente Donald Trump cree haber descubierto el “secreto” detrás del éxito de Lionel Messi en la cancha tras la “brillante” actuación del argentino en el partido contra la selección de Inglaterra.

Durante una conferencia de prensa, Donald Trump se dijo conocedor del futbol, pero se habría sorprendido con el movimiento de Messi:

“Vi ese pase que hizo Messi: estaba bien marcado, y de repente está parado a la derecha y el otro jugador simplemente estaba parado ahí”. Donald Trump

Donald Trump revela el “secreto” de Messi para ganar cada partido

Junto a Infantino, Trump destacó la inteligencia táctica que Messi demuestra en cada partido, destacando que el “secreto” no está únicamente en lo que hace con el balón, sino en lo que hace cuando no lo tiene.

Infantino elogia el Mundial 2026 ante Trump: “El sueño americano se hizo realidad” (Jacquelyn Martin / AP Photo/Jacquelyn Martin)

Pese a la experiencia que dice tener en deportes y futbol, Donald Trump se dijo asombrado por la forma en la que Messi se mueve entre los espacios libres mientras la defensa está perdida.

Estas declaraciones generaron una ola de comentarios en redes sociales, pues Donald Trump aseguró que él descubrió el “secreto” de Messi, porque nadie más lo había notado más que él.

Si bien es cierto que Messi ha sido elogiado por su capacidad para interpretar el juego sin necesidad de tocar constantemente el balón y desmarcarse entre líneas, su movimiento no es algo que sea un secreto.

Cabe mencionar que la final del Mundial 2026 se jugará entre las selecciones de Argentina y España el próximo domingo 19 de julio, en el estadio Nueva York/ Nueva Jersey.