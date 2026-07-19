La gran final del Mundial 2026 en el Estadio MetLife de Nueva Jersey no solo definirá al nuevo campeón entre Argentina y España, sino también al ganador de la Bota de Oro adidas.

Con 10 goles y 4 asistencias, Kylian Mbappé cerró su participación como líder provisional, mientras que Lionel Messi, con 8 goles y 4 asistencias, buscará superarlo en el último partido.

El desenlace Lionel Messi vs Kylian Mbappé promete revivir la histórica rivalidad goleadora entre ambos, con criterios de desempate que podrían decidir el trofeo.

El listón de Kylian Mbappé: 10 goles

Kylian Mbappé tomó una ventaja significativa en la carrera por el trofeo tras el partido por el tercer puesto contra Inglaterra.

Con un doblete frente a los ingleses, el delantero francés alcanzó la cifra de 10 anotaciones y 4 asistencias en el torneo.

Al haber finalizado ya su participación, la marca de Kylian Mbappé ha quedado fija, dejando la puerta abierta para que Lionel Messi intente superarlo en la final España vs Inglaterra.

Mbappé se quedó con 10 goles en la Copa del Mundo 2026 (Michelle Rojas)

¿Qué necesita Messi para ganar la Bota de Oro del Mundial 2026?

Lionel Messi llega a la final con un registro de 8 goles y 4 asistencias.

Para conquistar la Bota de Oro, Lionel Messi tiene dos caminos principales:

El triplete definitivo: La vía más directa es marcar un hat-trick frente a España. Con tres goles, llegaría a 11 tantos, superando los 10 de Mbappé y convirtiéndose en el máximo goleador indiscutible del torneo sin necesidad de recurrir a criterios de desempate.

Doble victoria por asistencias: Si Messi marca dos goles, igualará la línea de los 10 tantos de Mbappé. En este escenario, el primer criterio de desempate de la FIFA es el número de asistencias. Si Messi logra además repartir un pase de gol en la final, sumaría 5 asistencias frente a las 4 del francés, obteniendo así el premio.

Lionel Messi (Rebecca Blackwell / AP Photo/Rebecca Blackwell)

Los criterios de desempate para el Balón de Oro

En caso de que ambos futbolistas terminen igualados tanto en goles (10) como en asistencias (4), el reglamento de la FIFA establece que el ganador será aquel que haya disputado menos minutos en el torneo.

Antes de iniciar la final, Lionel Messi cuenta con 712 minutos jugados, mientras que Mbappé cerró su ciclo con 769 minutos.

Esto significa que si Messi juega menos de 57 minutos para conseguir sus goles e igualar las estadísticas, tendría la ventaja; de lo contrario, el criterio favorecería al francés.

Esta definición revive la intensa lucha de Qatar 2022, donde, a pesar de que Argentina levantó la copa, Kylian Mbappé se adjudicó la Bota de Oro al superar a Messi por un solo gol de diferencia.

Hoy la historia podría escribirse de forma distinta si el Lionel Messi logra la hazaña ante la selección de España y el imbatible Unai Simón.