Te compartimos lo mejores memes de Messi y Lamine Yamal que han comenzado a difundirse rumbo a la final del Mundial 2026.

Argentina vs España es un partido que ha generado mucha expectativa entre la afición, ya que enfrenta a la leyenda del Barcelona con la futura estrella del club catalán.

Memes de Messi y Lamine Yamal inundan la final del Mundial 2026 (Especial)

Memes de Messi y Lamine Yamal inundan la final del Mundial 2026 (Especial)

Los memes de Messi y Lamine Yamal que inundan la final del Mundial 2026

Las redes sociales se han llenado de memes de Messi y Lamine Yamal previo a la final del Mundial 2026 que se juega este domingo 19 de julio.

Los usuarios no dejaron pasar la oportunidad de publicar imágenes graciosas del capitán de la Albiceleste y el extremo de la Furia Roja.

Muchos consideran que Lamine Yamal es el heredero de Messi no solo por su juventud sino porque milita en el Barcelona, y con memes han representado dicha situación.

Memes de Messi y Lamine Yamal inundan la final del Mundial 2026 (Especial)

La foto viral de Messi bañando a Lamine Yamal bebé también ha generado memes en redes que ya anticipa cómo será el encuentro entre el 10 argentino con heredero futbolístico.

Memes de Messi y Lamine Yamal inundan la final del Mundial 2026 (Especial)

Messi con yamal el domingo pic.twitter.com/tRJv4ZIqUe — ElectroBord ® 🪖⚡ HAGOV ©V wartime⚔️⚛️ (@ElectroHagov) July 16, 2026

Memes de Messi y Lamine Yamal inundan la final del Mundial 2026 (Especial)

Los aficionados al Barcelona están convencidos de que Lamine Yamal seguirá los pasos de Messi en el club y forjará una exitosa carrera como lo hizo el astro argentino, por lo que ya publicaron memes al respecto.

Memes de Messi y Lamine Yamal inundan la final del Mundial 2026 (Especial)

Algún sector también cree que Lamine Yamal le quitará la Copa del Mundo a Messi y hasta ya circula un video sobre cómo será la victoria del jugador español.