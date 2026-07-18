Memes de Messi y Lamine Yamal inundan la final del Mundial 2026

Te compartimos lo mejores memes de Messi y Lamine Yamal que han comenzado a difundirse rumbo a la final del Mundial 2026.
Argentina vs España es un partido que ha generado mucha expectativa entre la afición, ya que enfrenta a la leyenda del Barcelona con la futura estrella del club catalán.
Los memes de Messi y Lamine Yamal que inundan la final del Mundial 2026
Las redes sociales se han llenado de memes de Messi y Lamine Yamal previo a la final del Mundial 2026 que se juega este domingo 19 de julio.
Los usuarios no dejaron pasar la oportunidad de publicar imágenes graciosas del capitán de la Albiceleste y el extremo de la Furia Roja.
Muchos consideran que Lamine Yamal es el heredero de Messi no solo por su juventud sino porque milita en el Barcelona, y con memes han representado dicha situación.
La foto viral de Messi bañando a Lamine Yamal bebé también ha generado memes en redes que ya anticipa cómo será el encuentro entre el 10 argentino con heredero futbolístico.
Los aficionados al Barcelona están convencidos de que Lamine Yamal seguirá los pasos de Messi en el club y forjará una exitosa carrera como lo hizo el astro argentino, por lo que ya publicaron memes al respecto.
Algún sector también cree que Lamine Yamal le quitará la Copa del Mundo a Messi y hasta ya circula un video sobre cómo será la victoria del jugador español.