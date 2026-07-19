España vs Argentina será el partido por el título del Mundial 2026, el domingo 19 de julio en la ciudad de Nueva York.

El pronóstico apunta a un 3-2 a favor de la selección de Argentina liderada por Lionel Messi, que llega tras eliminar a Inglaterra.

España con Lamine Yamal dejaron en el camino a la selección de Francia en las semifinales del Mundial 2026.

España vs Argentina: Pronóstico del partido por la final del Mundial 2026

Argentina 3-2 España es el pronóstico del partido en el que se juegan el título del Mundial 2026.

Pronóstico: Argentina 3-2 España.

España vs Argentina: Posibles alineaciones en la final del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Argentina 3-2 España, en busca del título del Mundial 2026.

España

Portero: Unai Simón

Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella

Mediocampistas: Rodri Hernández, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo y Álex Baena

Delantero: Mikel Oyarzabal

El único duelo Argentina vs España en una Copa del Mundo antes de la final del Mundial 2026 (Michelle Rojas)

Argentina

Portero: Emiliano ‘Dibu’ Martínez

Defensas: Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico

Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister

Delanteros: Lionel Messi y Julián Álvarez

España vs Argentina: ¿Cuándo y dónde ver la semifinal del Mundial 2026?

España vs Argentina se enfrentan en la final del Mundial 2026 el domingo 19 de julio. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.