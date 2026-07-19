España vs Argentina será el partido por el título del Mundial 2026, el domingo 19 de julio en la ciudad de Nueva York.
El pronóstico apunta a un 3-2 a favor de la selección de Argentina liderada por Lionel Messi, que llega tras eliminar a Inglaterra.
España con Lamine Yamal dejaron en el camino a la selección de Francia en las semifinales del Mundial 2026.
España vs Argentina: Pronóstico del partido por la final del Mundial 2026
Argentina 3-2 España es el pronóstico del partido en el que se juegan el título del Mundial 2026.
Pronóstico: Argentina 3-2 España.
España vs Argentina: Posibles alineaciones en la final del Mundial 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido Argentina 3-2 España, en busca del título del Mundial 2026.
España
- Portero: Unai Simón
- Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella
- Mediocampistas: Rodri Hernández, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo y Álex Baena
- Delantero: Mikel Oyarzabal
Argentina
- Portero: Emiliano ‘Dibu’ Martínez
- Defensas: Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico
- Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister
- Delanteros: Lionel Messi y Julián Álvarez
España vs Argentina: ¿Cuándo y dónde ver la semifinal del Mundial 2026?
España vs Argentina se enfrentan en la final del Mundial 2026 el domingo 19 de julio. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.
- Partido: España vs Argentina
- Fase: Final
- Torneo: Mundial 2026
- Horario: 13:00 horas
- Estadio: Estadio Nueva York
- Transmisión: ViX, Canal 5, Canal 7 y TUDN