España vs Argentina será el partido por el título del Mundial 2026, el domingo 19 de julio en la ciudad de Nueva York.

El pronóstico apunta a un 3-2 a favor de la selección de Argentina liderada por Lionel Messi, que llega tras eliminar a Inglaterra.

España con Lamine Yamal dejaron en el camino a la selección de Francia en las semifinales del Mundial 2026.

España vs Argentina: Pronóstico del partido por la final del Mundial 2026

Argentina 3-2 España es el pronóstico del partido en el que se juegan el título del Mundial 2026.

Pronóstico: Argentina 3-2 España.

España vs Argentina: Posibles alineaciones en la final del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Argentina 3-2 España, en busca del título del Mundial 2026.

España

  • Portero: Unai Simón
  • Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella
  • Mediocampistas: Rodri Hernández, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo y Álex Baena
  • Delantero: Mikel Oyarzabal
El único duelo Argentina vs España en una Copa del Mundo antes de la final del Mundial 2026
El único duelo Argentina vs España en una Copa del Mundo antes de la final del Mundial 2026 (Michelle Rojas)

Argentina

  • Portero: Emiliano ‘Dibu’ Martínez
  • Defensas: Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico
  • Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister
  • Delanteros: Lionel Messi y Julián Álvarez

España vs Argentina: ¿Cuándo y dónde ver la semifinal del Mundial 2026?

España vs Argentina se enfrentan en la final del Mundial 2026 el domingo 19 de julio. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.

  • Partido: España vs Argentina
  • Fase: Final
  • Torneo: Mundial 2026
  • Horario: 13:00 horas
  • Estadio: Estadio Nueva York
  • Transmisión: ViX, Canal 5, Canal 7 y TUDN