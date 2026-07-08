Aunque no es futbolista, Claudio Fabián Tapia alias ‘El Chiqui’, participa en el Mundial 2026.

Es Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y miembro del Consejo de la FIFA, por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre él.

¿Quién es Claudio Fabián Tapia, Presidente de la Asociación de Futbol Argentino?

Claudio Fabián Tapia es un exfutbolista argentino cuya carrera se ha desarrollado principalmente como directivo dentro del futbol argentino de forma local e internacional desde el año 2001.

Desde 2017 preside la Asociación del Fútbol Argentino. Su gestión ha estado marcada por éxitos de la Selección Argentina y una fuerte oposición a la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) impulsadas por el gobierno nacional.

Actualmente se encuentra en Estados Unidos, donde representa a “La Albiceleste”, así como participa en eventos oficiales de la FIFA.

Mientras que el equipo de futbol liderado por Messi, avanza, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) junto a fiscales estadounidenses iniciaron una investigación sobre operaciones financieras y contratos internacionales de la AFA.

En Instagram se identifica como chiquitapia

Claudio Fabián Tapia. Presidente de la Asociación de Futbol Argentino (@chiquitapia / Instagram)

¿Qué edad tiene Claudio Fabián Tapia, Presidente de la Asociación de Futbol Argentino?

Claudio Fabián Tapia nació en Concepción,San Juan, el 22 de septiembre de 1967 por lo que actualmente tiene 58 años de edad.

¿Quién es la esposa de Claudio Fabián Tapia, Presidente de la Asociación de Futbol Argentino?

La esposa de Claudio Fabián Tapia es Paola María Isabel Moyano, hija del líder sindical argentino Hugo Moyano.

¿Qué signo zodiacal es Claudio Fabián Tapia, Presidente de la Asociación de Futbol Argentino?

A Claudio Fabián Tapia lo rige el signo zodiacal de virgo.

Claudio Fabián Tapia. Presidente de la Asociación de Futbol Argentino (@chiquitapia / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Claudio Fabián Tapia, Presidente de la Asociación de Futbol Argentino?

Claudio Fabián Tapia tiene cuatro hijos con Paola María, sus nombres son: Matías, Iván, Emiliano y Nadia.

¿Qué estudió Claudio Fabián Tapia, Presidente de la Asociación de Futbol Argentino?

Claudio Fabián Tapia no cuenta con estudios universitarios, en su juventud comenzó a forjar una carrera como futbolista y dirigente deportivo.

Claudio Fabián Tapia junto a Lionel Messi (@chiquitapia / Instagram)

¿En qué ha trabajado Claudio Fabián Tapia, Presidente de la Asociación de Futbol Argentino?

Claudio Fabián Tapia trabajó como barrendero en Buenos Aires.

trabajó como barrendero en Buenos Aires. Se desempeñó como futbolista en las inferiores de Independiente. Fue delantero en el Club Atlético Barracas Central. Más tarde jugó en el Club Sportivo Dock Sud.

Tras su corta carrera como futbolista, trabajó en el Sindicato de Camioneros.

En el 2001 fue invitado a volver al Club Atlético Barracas Central, donde ocupó cargos importantes a lo largo de 18 años.

Fue integrante del Comité Ejecutivo de AFA y secretario de Torneos de la AFA.

En 2015 fue nombrado vicepresidente segundo de la Asociación del Fútbol Argentino y en marzo de 2017 fue elegido presidente.

En mayo de 2025 la Conmebollo designó representante ante el Consejo de la FIFA.

De 2015 a 2024 fue vicepresidente de la CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado), un año después se convirtió en el presidente.