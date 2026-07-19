La final del Mundial 2026 de España vs Argentina será todo un suceso, no solo por ser la culminación del torneo, también porque marcará la primera vez que campeones vigentes de UEFA y CONMEBOL se enfrentan.

Debido a esta final entre campeones de Europa y Sudamérica, España vs Argentina del Mundial 2026 ha sido catalogado como la “verdadera Finalissima”, luego que el partido de marzo de 2026 fuera cancelado.

Argentina sí pudo entrenar previo a la Final del Mundial ante España (Abbie Parr / AP Photo/Abbie Parr)

Final España vs Argentina del Mundial 2026 es la primera entre campeones de Europa y Sudamérica

Si bien la final de España vs Argentina del Mundial 2026 ya es atractivo por sí mismo, se suma que es la primera vez en las Copas del Mundo que campeones de Europa y Sudamérica se enfrentan en esta instancia.

Aunque campeones de UEFA y CONMEBOL se han cruzado en otras fases del torneo, nunca antes habían peleado por el campeonato del mundo como España vs Argentina en el Mundial 2026.

España llega a esta instancia tras conquistar su cuarta Eurocopa en 2024, venciendo a Inglaterra, selección que en el Mundial 2026 se quedó con el tercer lugar.

Mientras que Argentina arriba como la campeona defensora de Catar 2022 y siendo la bicampeona continental al ganar la Copa América en 2024 a Colombia.

Sumado a lo anterior es la segunda vez que dos países hispanohablantes se enfrentan en la final de un Mundial, la única ocasión fue en Uruguay 1930 con la final entre Uruguay y Argentina.

Final España vs Argentina Mundial 2026 (@FIFA)

España vs Argentina del Mundial 2026 será la verdadera Finalissima

La final de España vs Argentina del Mundial 2026 llega luego de que este mismo encuentro se cancelara en marzo de este mismo año por cuestiones de seguridad.

La FIFA tenía planeado el partido de España vs Argentina, siendo una nueva edición de lo que se conoce como “La Finalissima”, encuentro amistoso donde se enfrentan campeones de UEFA y CONMEBOL.

Ni el organismo regente del futbol ni aficionados o analistas pensaron que ese mismo encuentro tendría si revancha, ahora como la final de un Mundial en el mismo año.

Es por ello que la expectativa está a tope, pues muchos consideran que será la primera vez que de verdad se definirá al mejor equipo del mundo, además de mantener encendida la rivalidad entre Europa y Sudamérica.