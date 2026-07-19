En el marco de la final del Mundial 2026, Donald Trump, compartió sus impresiones sobre el éxito del torneo y el esperado duelo entre España y Argentina.

“Observé cómo se alejó del defensor... estaba solo y pateó perfectamente. Es muy difícil apostar en su contra. Es grandioso” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos destacó el “factor Messi” como decisivo, afirmando que es “difícil apostar contra él” por su calidad técnica y precisión.

Además, situó al astro argentino entre los mejores de la historia junto a Cristiano Ronaldo y Pelé, y calificó la Copa del Mundo como parte de la “era dorada de América”.

El “factor Messi” inclina la balanza, advierte Donald Trump

Al ser consultado sobre quién se llevará la victoria en el duelo entre España y Argentina, Donald Trump admitió que es una pregunta difícil de responder, especialmente por su relación personal con el líder de Argentina, a quien calificó como un amigo que ha hecho un trabajo “terrific”.

Sin embargo, su análisis deportivo fue contundente: “es difícil apostar contra Messi”.

Donald Trump fundamentó su pronóstico en la calidad técnica que ha observado del astro argentino durante el torneo.

Destacó específicamente la precisión de sus jugadas, comparando su capacidad de pase con una “zona de strike” perfecta. “Observé cómo se alejó del defensor... estaba solo y pateó perfectamente. Es muy difícil apostar en su contra. Es grandioso”, afirmó el presidente de Estados Unidos.

Entre la élite histórica

Para Donald Trump, el talento de Lionel Messi lo sitúa en la conversación de los mejores de todos los tiempos junto a figuras como Cristiano Ronaldo y el legendario Pelé, a quien recordó haber visto jugar en Nueva York con el Cosmos.

Además, Donald Trump reveló haber conocido a Lionel Messi recientemente y, en un tono distendido, comentó que le gustaría “intercambiar vidas” con estos deportistas por un mes, sugiriendo que tienen una vida mucho más sencilla que la suya.