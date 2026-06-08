Hugo Broos, entrenador de Sudáfrica, reconoció la dificultad de enfrentar a México en el partido inaugural del Mundial 2026.

“No te puedo decir los 11 nombres, no sé quién es más peligroso, pero todos son peligrosos. Es un equipo muy completo. Realmente quieren ser campeones del mundo. Tenemos que estar en nuestro mejor nivel el jueves si queremos tener un buen resultado” Hugo Broos, entrenador de Sudáfrica

En conferencia de prensa, destacó la calidad del equipo dirigido por Javier Aguirre y aseguró que “todos son peligrosos” porque es un conjunto completo que aspira a ser campeón.

Broos recordó que ya enfrentó a México en el Mundial de 1986 cuando dirigía a Bélgica, y calificó de “fantástico” el desempeño del Tri en su amistoso contra Serbia.

El duelo México vs Sudáfrica será el jueves 11 de junio en el Estadio Banorte.

Hugo Broos volverá a enfrentar a México igual que en México 86

El entrenador de Sudáfrica, Hugo Broos, aclaró que el duelo contra México en la inauguración del Mundial 2026 será especial, ya que los vuelve a enfrentar como en aquel lejano Mundial de 1986 cuando dirigía a Bélgica.

“Para mí es algo muy especial que jamás olvidaré: jugar contra México en 1986. Regreso a México y es increíble que vuelva a pasar”. Hugo Broos, DT de Sudáfrica.

El DT del combinado sudafricano confesó haber disfrutado el partido amistoso entre México y Serbia, destacando la calidad de la Selección Mexicana: “fue fantástico cómo jugaron, sobre todo la primera hora. Todo el equipo ataca y defiende”, añadió.

Entrenador de Sudáfrica habla sobre México previo al debut en el Mundial 2026. (@BafanaBafana)

¿Cuándo se enfrenta Sudáfrica vs México en el Mundial 2026?

El partido inaugural del Mundial 2026 será México vs Sudáfrica desde el Estadio Banorte, el próximo 11 de junio.

El duelo entre mexicanos y sudafricanos se jugará en punto de las 13 horas, tiempo del centro de México.