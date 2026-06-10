Hugo Broos reconoció a México como favorito para ganar el Grupo A del Mundial 2026, al considerarlo el mejor equipo del sector.

“México es el mejor equipo en el grupo (A del Mundial 2026)″ Hugo Broos, DT de Sudáfrica

El entrenador de Sudáfrica advirtió que el partido inaugural del jueves 11 de junio en el Estadio Banorte será complicado y necesitarán estar en su mejor nivel, además de contar con un poco de suerte.

Sudáfrica realizó su preparación en Pachuca para adaptarse a la altura y el clima, confiando en dar pelea ante el Tri en su debut mundialista.

“Pachuca nos recibió de la mejor forma, nos ayudó con la altura, la aclimatación y gracias a eso llegamos hoy motivados e ilusionados” Hugo Broos, DT Sudáfrica

Sudáfrica llega bien preparado para enfrentar a México

A pesar de reconocer a México como el mejor equipo del Grupo A del Mundial 2026, la selección de Sudáfrica se preparó para dar la pelea en el partido inaugural del torneo, dice Hugo Broos.

Con Pachuca como sede de su campamento, Sudáfrica confía en llegar con el suficiente aire para soportar la altura y tal vez el calor que habrá en el Estadio Banorte a la hora del partido.

México vs Sudáfrica se miden a partir de las 13 horas este jueves 11 de junio, cita para la que los sudafricanos están listos, según su entrenador Hugo Broos.

Hugo Broos, entrenador de Sudáfrica

Hugo Broos transmite la experiencia de jugar ante México

Javier Aguirre lo recordó minutos antes, y Hugo Broos, entrenador de Sudáfrica tampoco olvida lo que es jugar ante México, con el Tri en calidad de local.

Broos, de origen belga, era jugador de esa selección cuando enfrentaron a México en el Mundial 1986 en la fase de grupos.

El exfutbolista belga jugó como defensa en el partido inaugural de México 1986, duelo ganado por el Tri en el que estaba Javier Aguirre.