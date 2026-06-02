La selección de Sudáfrica llegó a México este martes 2 de junio de 2026, para continuar su preparación de cara al partido en el que enfrentarán al Tri en la inauguración del Mundial 2026.

México vs Sudáfrica juegan el jueves 11 de junio en el primer partido del Mundial 2026, por lo que los Bafana Bafana aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Los 26 jugadores convocados por Hugo Broos, DT de Sudáfrica, ya están en México, pero el asistente técnico Helman Mkhalele y parte del cuerpo médico tuvieron retrasos en sus trámites migratorios y se integrarán en las próximas horas

Sudáfrica ya está en México para el Mundial 2026 (@BafanaBafana)

Sudáfrica se preparará en Pachuca para enfrentar a México

Tras llegar a México, la selección de Sudáfrica se trasladó a su campamento base en Pachuca, Hidalgo, donde llevarán a cabo su concentración para disputar el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sudáfrica eligió las instalaciones del Club Pachuca y la Universidad del Fútbol para instalar su campo de entrenamiento oficial, donde planean conseguir una aclimatación óptima a la altitud del centro del país antes de enfrentar a México.

Durante su preparación, Sudáfrica programó una práctica abierta al público de manera gratuita para este miércoles 3 de junio a las 16:00 horas en la cancha del Estadio Hidalgo.

El último partido de preparación de Sudáfrica antes de enfrentar a México

Previo a su debut en el Mundial 2026 ante México, Sudáfrica tendrá un partido de preparación a puerta cerrada contra la selección de Jamaica.

Este será el calendario de Sudáfrica en la fase de grupos del Mundial 2026: