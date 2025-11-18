Memo Ochoa coquetea con llegar al Mundial 2026, cita en la que además de jugar su sexto torneo de esta categoría, buscaría un récord increíble en la portería de la Selección Mexicana; a continuación te damos los detalles.

A cinco mundiales de futbol ha asistido Memo Ochoa con la Selección Mexicana mayor, y de ser convocado por Javier Aguirre sería el primero en jugar, al menos con el Tricolor, en seis torneos de esta categoría.

Memo Ochoa buscaría un récord increíble en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana

Que Memo Ochoa asista a su sexto Mundial parece un hecho, y salvo una lesión que lo deje fuera de actividad, el portero mexicano pasará a la historia con la Selección Mexicana.

Sin embargo, además de sumar su sexto mundial, Memo Ochoa buscaría otro récord increíble en la justa en la que México será uno de los tres países sedes.

¿Qué récord buscaría Memo Ochoa con la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

Más de cuatro décadas han pasado desde que se impuso un increíble récord en el Mundial de España 1982, reto que Memo Ochoa estaría listo para buscar en el 2026 con la Selección Mexicana.

En el Mundial de 1982, el Estadio Santiago Bernabéu fue testigo de la coronación de la selección de Italia, que contaba como portero con el legendario Dino Zoff, quien impuso el récord de ser el jugador más veterano de la historia en ganar un Mundial.

Dino Zoff tenía 40 años cuando ganó el Mundial de 1982, y Memo Ochoa llegaría a la Final del Mundial de 2026 con 41 años cumplidos, por lo que de ganar, sería el más veterano en conseguirlo.

Los jugadores más veteranos en ganar un Mundial de futbol

Soñar no cuesta nada, pero por el momento, Memo Ochoa solo aspira a ser el jugador más veterano en ganar un Mundial de futbol, si lo consigue con la Selección Mexicana en el 2026.

Otro que se apunta a lograrlo es Cristiano Ronaldo, quien ganaría el Mundial 2026 también con 41 años cumplidos.

Esta es la lista de los jugadores más veteranos que ganaron un Mundial de futbol, lista a la que se sumó Lionel Messi recientemente.