Cruz Azul vs Puebla se enfrentan en la Jornada 2 de la Liga MX, y el pronóstico es 3-1 a favor de La Máquina. Conoce las posibles alineaciones del partido del martes 21 de julio.

Cruz Azul vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Liga MX

Cruz Azul 3-1 Puebla es el pronóstico del partido de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Pronóstico: Cruz Azul 3-1 Puebla.

Cruz Azul vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs Puebla, en la Jornada 2 de Liga MX en el Apertura 2026.

Cruz Azul

Portero: Kevin Mier

Defensas: Gonzalo Piovi, Willer Ditta y Rodolfo Rotondi

Mediocampistas: Erik Lira, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino, Ángel Márquez y José Paradela

Delanteros: Gabriel Fernández y Nicolás Ibáñez

Puebla

Portero: Ricardo Gutiérrez

Defensas: Juan Vargas, Facundo Almada y Alberto Herrera

Mediocampistas: Diego de Buen, Daniel Álvarez, Gustavo Ferrareis y Raúl Castillo

Delanteros: Ignacio Maestro Puch y Emiliano Gómez

Cruz Azul vs Puebla: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga MX. (Jafet Moz / Jafet Moz)

Cruz Azul vs Puebla: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX

Cruz Azul vs Puebla inician la actividad en la Jornada 2 del Apertura 2026 de Liga MX. Martes 21 de julio por ViX y TUDN.