Cruz Azul vs Puebla se enfrentan en la Jornada 2 de la Liga MX, y el pronóstico es 3-1 a favor de La Máquina. Conoce las posibles alineaciones del partido del martes 21 de julio.
Cruz Azul vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Liga MX
Cruz Azul 3-1 Puebla es el pronóstico del partido de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX.
Pronóstico: Cruz Azul 3-1 Puebla.
Cruz Azul vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs Puebla, en la Jornada 2 de Liga MX en el Apertura 2026.
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Cruz Azul
- Portero: Kevin Mier
- Defensas: Gonzalo Piovi, Willer Ditta y Rodolfo Rotondi
- Mediocampistas: Erik Lira, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino, Ángel Márquez y José Paradela
- Delanteros: Gabriel Fernández y Nicolás Ibáñez
Puebla
- Portero: Ricardo Gutiérrez
- Defensas: Juan Vargas, Facundo Almada y Alberto Herrera
- Mediocampistas: Diego de Buen, Daniel Álvarez, Gustavo Ferrareis y Raúl Castillo
- Delanteros: Ignacio Maestro Puch y Emiliano Gómez
Cruz Azul vs Puebla: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX
Cruz Azul vs Puebla inician la actividad en la Jornada 2 del Apertura 2026 de Liga MX. Martes 21 de julio por ViX y TUDN.
- Partido: Cruz Azul vs Puebla
- Fase: Jornada 2 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Martes 21 de julio de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: ViX y TUDN