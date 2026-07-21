Cruz Azul vs Puebla se enfrentan en la Jornada 2 de la Liga MX, y el pronóstico es 3-1 a favor de La Máquina. Conoce las posibles alineaciones del partido del martes 21 de julio.

Cruz Azul vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Liga MX

Cruz Azul 3-1 Puebla es el pronóstico del partido de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Pronóstico: Cruz Azul 3-1 Puebla.

Cruz Azul vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs Puebla, en la Jornada 2 de Liga MX en el Apertura 2026.

Cruz Azul

  • Portero: Kevin Mier
  • Defensas: Gonzalo Piovi, Willer Ditta y Rodolfo Rotondi
  • Mediocampistas: Erik Lira, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino, Ángel Márquez y José Paradela
  • Delanteros: Gabriel Fernández y Nicolás Ibáñez

Puebla

  • Portero: Ricardo Gutiérrez
  • Defensas: Juan Vargas, Facundo Almada y Alberto Herrera
  • Mediocampistas: Diego de Buen, Daniel Álvarez, Gustavo Ferrareis y Raúl Castillo
  • Delanteros: Ignacio Maestro Puch y Emiliano Gómez
Cruz Azul vs Puebla.
Cruz Azul vs Puebla: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga MX. (Jafet Moz / Jafet Moz)

Cruz Azul vs Puebla: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX

Cruz Azul vs Puebla inician la actividad en la Jornada 2 del Apertura 2026 de Liga MX. Martes 21 de julio por ViX y TUDN.

  • Partido: Cruz Azul vs Puebla
  • Fase: Jornada 2 de la Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Martes 21 de julio de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Banorte
  • Transmisión: ViX y TUDN