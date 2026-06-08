Wilton Pereira Sampaio es un árbitro de futbol, reconocido por su trayectoria en el Brasileirão y en las principales competiciones organizadas por la FIFA y la Conmebol.

En 2026 fue designado para dirigir el partido inaugural del Mundial 2026, un encuentro histórico que marcará el inicio de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones.

Su nombramiento llega después de participar en los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022, además de acumular experiencia en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América y Eliminatorias mundialistas.

¿Quién es Wilton Sampaio?

Wilton Pereira Sampaio es un árbitro brasileño nacido en Teresina de Goiás que forma parte de la lista internacional de árbitros FIFA desde 2013.

Inició su formación profesional en la Escuela de Arbitraje de Brasilia y, tras varios años en competencias regionales, logró llegar a la Serie A de Brasil, donde comenzó a destacar por su desempeño en encuentros de alta exigencia.

Su proyección internacional se consolidó tras ser considerado uno de los mejores árbitros del Campeonato Brasileño en 2012. Desde entonces ha dirigido partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América, Mundial de Clubes, Eliminatorias de Conmebol y dos Copas del Mundo, convirtiéndose en una de las figuras arbitrales más reconocidas de Sudamérica.

¿Qué edad tiene Wilton Sampaio?

Wilton Pereira Sampaio nació el 25 de diciembre de 1981 en Teresina de Goiás, Brasil. En 2026 tiene 44 años.

¿Wilton Sampaio tiene pareja?

La información pública sobre la vida privada de Wilton Sampaio es limitada. Las biografías y perfiles deportivos disponibles se enfocan principalmente en su carrera arbitral.

¿Qué signo zodiacal es Wilton Sampaio?

Al haber nacido el 25 de diciembre, Wilton Sampaio es del signo Capricornio, perteneciente al elemento tierra. Este signo suele asociarse con características como disciplina, constancia, responsabilidad y orientación al logro de objetivos.

¿Wilton Sampaio tiene hijos?

No existe información pública confirmada sobre si Wilton Sampaio tiene hijos. Su vida familiar se mantiene fuera de la atención mediática y las fuentes deportivas no ofrecen datos verificables al respecto.

¿Qué estudió Wilton Sampaio?

La formación conocida de Wilton Sampaio está vinculada principalmente al arbitraje profesional:

Formación arbitral en la Escuela de Arbitraje de Brasilia.

Capacitación y certificaciones como árbitro nacional e internacional dentro de los programas de la Confederação Brasileira de Futebol (CBF), la FIFA y la Conmebol.

¿En qué ha trabajado Wilton Sampaio?

Wilton Sampaio ha desarrollado prácticamente toda su carrera en el arbitraje profesional, ascendiendo desde competiciones regionales brasileñas hasta los escenarios más importantes del futbol internacional.