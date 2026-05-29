La Selección de Sudáfrica empató sin goles con Nicaragua en el cierre de su preparación para enfrentar a México en el Mundial 2026, dejando dudas sobre su nivel de cara al torneo de la FIFA.

Empate sin goles de Sudáfrica en partido celebrado en Johannesburgo, donde los llamados Bafana Bafana disputaron su último partido antes de partir rumbo al Mundial 2026.

Egipto vs Sudáfrica en partido de preparación (Themba Hadebe / AP)

Sudáfrica dejó ir el triunfo previa a su partido ante México

La selección de Sudáfrica que dirige Hugo Broos, dejó ir la oportunidad de ganar el partido ante Nicaragua, ya que tras una falta dentro del área sobre Kamogelo Sebelebele, recibió la oportunidad de cobrar un penalti.

Lyle Foster, la estrella de Sudáfrica y jugador del Burnley inglés, estrelló el balón en el poste izquierdo de la portería rival, sellando el destino del partido con empate como resultado.

Sudáfrica será el primer rival de México en el Mundial 2026 (Themba Hadebe)

Sudáfrica llegará con mala racha al Mundial 2026

Sudáfrica será el primer rival de México en el Mundial 2026, en el que será el partido de inauguración del torneo de la FIFA.

De cara al partido México vs Sudáfrica, el jueves 11 de junio, los Bafana Bafana suman cuatro partidos sin lograr victoria.

El empate con Nicaragua es el cuarto seguido sin victoria para el Sudáfrica, ya que antes que perdió con Camerún y Panamá; también empató con la selección canalera.