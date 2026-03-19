La Selección Mexicana vivirá un duelo de alto impacto en la reapertura del Estadio Banorte, donde enfrentará a Portugal de Cristiano Ronaldo el sábado 28 de marzo de 2026.

Javier Aguirre presentó una lista de 26 convocados que combina figuras de la Liga MX y futbolistas en el extranjero, con nombres destacados como Guillermo Ochoa y Álvaro Fidalgo.

Este partido amistoso forma parte de la preparación rumbo al Mundial 2026 y será transmitido por Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX.

Los convocados de la Selección Mexicana para el partido vs Portugal de Cristiano Ronaldo

Esta es la convocatoria de la Selección Mexicana para el partido ante Portugal, el sábado 28 de marzo.

Porteros

Raúl Rangel | Chivas

Memo Ochoa | AEL Limassol

Carlos Acevedo | Santos

Defensas

Richard Ledezma | Chivas

Jorge Sánchez | PAOK

César Montes | Lokomotiv Moscú

Israel Reyes | América

Johan Vásquez | Genoa

Everardo López | Toluca

Jesús Gallardo | Toluca

Mediocampistas

Jesús Angulo | Tigres

Denzell García | FC Juárez

Erik Lira |Cruz Azul

Obed Vargas | Atlético de Madrid

Álvaro Fidalgo | Real Betis

Orbelín Pineda | AEK Atenas

Carlos Rodríguez | Cruz Azul

Érick Sánchez | América

Brian Gutiérrez |Chivas

Delanteros

Roberto Alvarado | Chivas

Germán Berterame | Inter Miami

Julián Quiñones | Al-Qadsiah

Alexis Vega | Toluca

Guillermo Martínez | Pumas

Raúl Jiménez | Fulham

Armando González | Chivas

Fue en el transcurso del 19 de marzo de 2026 cuando se revelaron a los elegidos por Javier Aguirre para el juego contra Portugal.

Rumbo al Mundial 2026, México también jugará en esta Fecha FIFA ante Bélgica en Estados Unidos.

México vs Portugal: Fecha, hora y canal para ver el partido amistoso del Tricolor

México vs Portugal de Cristiano Ronaldo es uno de los partidos de preparación previo al Mundial 2026. Revisa el horario y dónde ver el amistoso del Tricolor.