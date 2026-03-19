La Selección Mexicana vivirá un duelo de alto impacto en la reapertura del Estadio Banorte, donde enfrentará a Portugal de Cristiano Ronaldo el sábado 28 de marzo de 2026.
Javier Aguirre presentó una lista de 26 convocados que combina figuras de la Liga MX y futbolistas en el extranjero, con nombres destacados como Guillermo Ochoa y Álvaro Fidalgo.
Este partido amistoso forma parte de la preparación rumbo al Mundial 2026 y será transmitido por Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX.
Los convocados de la Selección Mexicana para el partido vs Portugal de Cristiano Ronaldo
Esta es la convocatoria de la Selección Mexicana para el partido ante Portugal, el sábado 28 de marzo.
Porteros
- Raúl Rangel | Chivas
- Memo Ochoa | AEL Limassol
- Carlos Acevedo | Santos
Defensas
- Richard Ledezma | Chivas
- Jorge Sánchez | PAOK
- César Montes | Lokomotiv Moscú
- Israel Reyes | América
- Johan Vásquez | Genoa
- Everardo López | Toluca
- Jesús Gallardo | Toluca
Mediocampistas
- Jesús Angulo | Tigres
- Denzell García | FC Juárez
- Erik Lira |Cruz Azul
- Obed Vargas | Atlético de Madrid
- Álvaro Fidalgo | Real Betis
- Orbelín Pineda | AEK Atenas
- Carlos Rodríguez | Cruz Azul
- Érick Sánchez | América
- Brian Gutiérrez |Chivas
Delanteros
- Roberto Alvarado | Chivas
- Germán Berterame | Inter Miami
- Julián Quiñones | Al-Qadsiah
- Alexis Vega | Toluca
- Guillermo Martínez | Pumas
- Raúl Jiménez | Fulham
- Armando González | Chivas
Fue en el transcurso del 19 de marzo de 2026 cuando se revelaron a los elegidos por Javier Aguirre para el juego contra Portugal.
Rumbo al Mundial 2026, México también jugará en esta Fecha FIFA ante Bélgica en Estados Unidos.
México vs Portugal: Fecha, hora y canal para ver el partido amistoso del Tricolor
México vs Portugal de Cristiano Ronaldo es uno de los partidos de preparación previo al Mundial 2026. Revisa el horario y dónde ver el amistoso del Tricolor.
- Partido: México vs Portugal
- Fase: Partido de preparación
- Fecha: Sábado 28 de marzo del 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX